國際信評機構標普將英國主權債信評等展望由「穩定」調降至「負向」，主因是英國首相特拉斯（Liz Truss）的大規模減稅計畫將造成政府債務攀升。

英國政府的減稅措施引來金融市場連日震盪，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）30日在英國《電訊報》（Telegraph）撰文指出，政府承諾控制公共支出，試圖安撫市場情緒。

標普先前預測，明年起英國公共債務占國內生產毛額（GDP）比重將下滑，如今預期新政府的減稅措施將導致公共負債上升。

標普指出，更新的財政預測反映英國的額外風險，舉例來說，若經濟環境惡化讓英國經濟成長轉趨疲弱，或是市場力量和貨幣政策緊縮讓政府借款成本增加超出預期。

標普預估，在2023至2025年間，英國的公共負債占GDP比重平均達5.5％，高於先前預估的3％，一般政府負債在2025年前將攀升至GDP的97％。

此外，標普預測英國將在未來幾季陷入技術性衰退，明年GDP將萎縮0.5％。

英國政府稱減稅和長期結構改革將提升成長，然而標普認為僅會有溫和效益。

標普雖然將英國債信展望砍至負向，但主權債信評等仍維持在「AA」，比同業穆迪（Moody's）和惠譽（Fitch）高了一級。

值得一提的是，穆迪日前指出，計劃在10月21日重新評估英國的債信評等。

夸騰在9月稍晚宣布450億英鎊的永久性減稅方案，同時提供家庭與企業能源帳單臨時補貼，導致英鎊狂瀉，公債殖利率暴衝。

儘管英鎊已經回穩，英國央行9月28日仍被迫推出緊急購債計畫，以穩定公債市場，同時預警11月可能需要大幅升息。

夸騰矢言在11月23日公布「可靠的」降低負債計畫。特拉斯與夸騰30日與英國預算責任辦公室（OBR）高階官員會面，但新政府至今仍拒絕部分投資人與反對黨的要求，讓獨立的OBR在夸騰之前公布新預測。