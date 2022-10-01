佐登-KY斥資30億元打造亞太最大的美容生技園區，10月1日舉行盛大開園剪綵典禮，執行長陳佳琦表示，該園區將與嘉義縣政府聯手帶來百億觀光產值超過600個就業機會。

熱鬧登場的佐登城堡生技園區，1日開園，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳明文均特別到場祝賀、剪綵，現場嘉賓冠蓋雲集，超過1,000人共同見證台灣生技史上重要的一刻，為台灣美的產業注入創新動能，佐登更邀請國立NTSO台灣青年交響樂團吹響歷史性的一刻，並在城堡內展出國畫大師王友俊特展，為民眾增添更多美氣息。

佐登長期耕耘美容保養品製造生產、SPA服務、醫美等領域，近來更跨足觀光產業，費時七年、斥資30億在嘉義大林打造亞太最大的巴洛克歐風美容生技園區，巴洛克式的歐風建築以及破百個拍照熱點，尚未正式開幕就在網路上造成轟動話題，該園區將在10月3日至10日進行首波試營運為雙十連假增添新的觀光去處！

縣長翁章梁表示，嘉義縣10月份也將舉行「2022全民運動會」及「2022國慶焰火在嘉義」，加上佐登妮絲城堡開園及試營運，預計將吸引數十萬遊客共同回嘉感受嘉義的美好。

陳佳琦表示，該生技園區定位為觀光工廠，新廠區的產能規模是目前大甲廠的3～5倍，為吸引國際代工訂單，新廠區光是面膜，日產即可達10萬片，特殊型面膜日產5.7萬片。

陳佳琦表示，未來目標一年創造200萬的觀光人流，成為國內最大觀光工廠，預期明、後年除觀光收入將大幅成長外，並期許透過O2O整合，將人流導入集團穩定的會員經濟，並爭取國際代工訂單。