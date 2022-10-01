民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選總部發言人劉康彥今(1日)晚間炮轟民眾黨參選人高虹安，指她今晚假借媒體節目之名，行民眾黨造勢大會之實，利用媒體名嘴惡意攻擊對手，現場卻充斥許多不實、憑空杜撰發言，裝可憐企圖博取民眾同情，雙面手法令人不寒而慄，高應向市民道歉、澄清。

劉康彥指出，今晚播出的「董事長開講」媒體節目中，吳子嘉稱沈慧虹與台北市長柯文哲見面並答應任職北市府一事，完全是造謠抹黑，可以從直播中看出高虹安想要維持假面甜心的形象欺騙選民，刻意利用名嘴潑髒水，與名嘴打手同1個鼻孔出氣。

劉康彥說，吳子嘉過去造謠抹黑棒球場，用貪瀆舞弊影射前市長林智堅，林智堅也在當下就採取法律行動，但今晚的演講更加劣質，使用「貪污犯」、「貪污鬼」甚至是「大爛貨」這種劣質的選舉語言中傷林智堅。

劉康彥強調，高虹安這次不可也無法切割她本人與這些名嘴的關係，這次演講中荒腔走板的言論，抹黑不實的謠言，高虹安都必須負起最大責任；高虹安必須立刻向新竹市民道歉，並且進行相關謠言的澄清，而不是放縱甚至利用這些名嘴打擊政敵。