新北市長侯友宜今(1)日晚間前往新北三重，出席新北市議員參選人吳訓孝聯合競選總部成立大會，替子弟兵站台輔選，退選的國民黨籍新北市議員蔡明堂也出席，展現地方團結的氣勢；侯友宜表示，自己已經65歲了，這一代也將過去，要交棒給年輕人，強調不要投給撕裂感情的人，「投侯友宜一票，就也投給吳訓孝一票」。

侯友宜表示，他老婆這幾天說自己中大獎了，原來是板橋區公所寄敬老卡給他，這時才察覺自己已經65歲了；他說，19歲獨自到台北打拚，警校畢業後就在台北市服務，之後娶妻生子，有辦法在這塊土地成長很感恩，「我愛我的國家，愛這塊土地」。

他說，當4年前選上市長時，就把女兒一個一個從外國找回來，跟她們說一句話，「我努力打拚不是讓妳們在外國生活，是要讓妳們回來台灣拚，愛台灣就要回來拚」，「我們這代要過去了，要交棒給年輕人，我們父輩這一代沒有『漏氣』，交給你們也不能『漏氣』。」

侯友宜指出，很感謝吳訓孝當年替自己助選，他把大眾關心的議題拿出來討論，在網路、網路、論壇、媒體上說出正確觀念，所以當選之後叫吳訓孝來三重服務，三重的大小建設都是吳訓孝跟在地里長給他建議，因此也希望大家給這位年輕人一個服務地方的機會。