女星「向太」陳嵐在演藝圈是有名的女強人，年僅23歲就嫁給向華強，婚後更成為先生事業的幫手，讓向家在香港演藝圈呼風喚雨，向太也有了「富婆」形象；向太在替兒子向佐澄清出軌一事後，就鮮少曝光，直到今（1）日突然開直播，和粉絲分享個人珠寶收藏，滿身價值破億元，甚至戴著比雞蛋大的鑽石戒指，讓網友大開眼界。
向太一直以來給人愛家的形象，公開露面也多半是為了家人，但在替兒子向佐澄清出軌一事後，就有段時間沒在公眾場合曝光；日前向太特地開創新社群帳號，卻遭到網友質疑非本人，她今日直接開直播分享穿搭和收藏品，儘管因為濾鏡看起來很詭異，仍不影響她散發的貴氣。
畫面中向太留著一頭幹練短髮，臉色紅潤，穿著一件鮮豔色系的洋裝，舉手投足都流露貴婦氣息；細看能發現向太配戴的耳環和戒指是一套的，戒指上的鑽石更是大到誇張，有網友看傻眼直呼「戒指比我家雞蛋還大」、「賺一輩子都買不起」、「向太可以多介紹珠寶嗎？想看看一輩子都買不起的東西都長怎樣」。
在向太直播後，更有內行網友挖出她配戴的珠寶，手上那只鴿子蛋戒指有75克拉，是珠寶界的「愛馬仕」，一般人根本買不到；據悉，向太當晚直播的珠寶價值上億元，也有人大讚向太戴上那些珠寶，真心貴氣而不俗。
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