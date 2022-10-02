根據《美麗島電子報》9月24日公布的新竹市長選舉民調，民眾黨參選人高虹安支持度29.9％，領先民進黨參選人沈慧虹的24.9％、國民黨參選人林耕仁的21.2％。媒體人吳子嘉認為，高虹安和沈慧虹的民調差距大概是7到8個百分點，第二名是沈慧虹，這太不合理了。

有現場觀眾10月1日在《董事長開講粉絲見面會X三本柱合體》節目中問到，高虹安在20歲至40歲之間的民調很高，若是轉換成投票率，高虹安在新竹市的選舉投票率要多高才會當選？吳子嘉認為，目前高虹安的支持族群裡面，年輕人佔第一名，而且跟第二名相差兩倍左右。不過，年輕人的投票率，比起60歲以上低，老年族群的投票率非常高，早上起來第一件事情就會跑去投票；可是年輕人可能會跑去爬山、郊遊。

吳子嘉接著表示，辦見面會的目的，就是鼓勵新竹市年輕人要站出來，他認為，高虹安和沈慧虹民調的差距拉得還不夠大，雙方差距大概是7到8個百分點，第二名是沈慧虹，這太不合理了。因此他呼籲年輕人要勇於投票，若要重新找回新竹市的光榮，就是投給高虹安。

另外，針對「支持沈慧虹，就是支持周玉蔻」的說法，高虹安表示，周玉蔻是媒體人，有媒體第四權、有政論節目，可是做錯事情或是欺壓到無辜的老百姓的時候，民意還是會反撲。所以「當周玉蔻選擇跟誰站在一起」這一句話，是當天沈慧虹跟周玉蔻站在一起時，周玉蔻大聲講出來的，並高喊「支持沈慧虹，就是支持周玉蔻」。