美國通膨壓力巨大，聯準會（Fed）持續激進升息路線，但華爾街大多頭、頂級策略師保爾森（Jim Paulsen）表示，通膨已經觸頂，Fed收緊貨幣政策可能已接近尾聲，從歷史來看，通膨在高點時一直是買進股票的好時機。

商業內幕報導，Leuthold Group策略師保爾森認為已經有達到明顯收緊效果的幾個因素，其中包括美元強勢走高，以及美債殖利率上升等因素，這也是他認為通膨已經反轉，且明年有望持續放緩的原因。

報導稱，消費者物價指數近期出現降溫，雖然下降速度低於預期，不過年增率從6月的9.1%、7月的8.5%，一路降至8月的8.3%。不過Fed最關注的通膨指標，8月核心個人消費支出（PCE）物價指數則年增4.9%，高於7月的4.7%。

保爾森說，雖然Fed目標是將通膨降至2%的目標，但他認為Fed的工作其實已經接近結束了。他表示，「Fed可能已經打贏了這場戰爭，只是我們還不知道。從歷史來看，通膨位於高點是買進股票的好時機」。

保爾森指出，標普500指數估值位於相對低的水準，因為投資人情緒十分悲觀，但反向操作投資人則認為對股市有利。他說，經濟環境所瀰漫的悲觀情緒傳遞Fed極端的收緊政策，「美債殖利率走升、大宗商品價格下跌，以及貸款變得越來越難以負擔」。

保爾森表示，市場太過失衡，有些事情需要改變，可能會看到一份糟糕的經濟報告，或是一份好的通膨報告，「但我認為已經很接近Fed收緊政策的尾聲，而且還有很多其他事情相當不錯，因此我認為明年會是個很棒的一年」。