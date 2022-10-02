絢爛的燈光秀照亮整座莒光樓，為接續的精采表演暖場(于家麒攝)

縣長楊鎮浯與各界貴賓合影留念，為2022金門海洋藝術季揭開序幕(于家麒攝)

金門中正國小鼓吹隊帶來的傳統藝術表演，獲得觀眾如雷的掌聲(于家麒攝)

「即將成真」火舞表演壓軸登場，全場觀眾心中熱情的火焰瞬間引燃，HIGH翻全場、驚叫連連(于家麒攝)

2022年金門海洋藝術季選定金城鎮區域內6個具有歷史的特地場域進行地景裝置創作，此為莒光樓前的「舟核」(圖／金門縣政府提供)

2022金門海洋藝術季於10月1日晚間在莒光樓隆重舉行開幕儀式，現場湧入爆滿觀眾，座無虛席。縣長楊鎮浯、故宮博物院副處長王耀鋒、台灣設計研究院長張基義、中華文化總會秘書長李厚慶、春池玻璃董事長吳春池、台達電子處長王志賢等各界貴賓應邀出席共襄盛舉，熱鬧非凡。

開幕表演活動以四個團體：中正國小鼓吹隊、十鼓擊樂團、即將成真火舞團及當代舞者搭配莒光樓地景，融合成一齣精采的劇目，細細訴說著浯島的故事。地、水、火、風四元素，構成了自然的樣態；交織了動人的傳說。在火光中，與金門眾人相聚在一起，舞蹈、歌唱、聆聽，屬於島嶼的歌聲，民眾看的如癡如醉，尤其當「即將成真」火舞表演壓軸登場，猶如心中熱情的火焰瞬間引燃，HIGH翻全場、驚叫連連。

縣長楊鎮浯表示：「2021 金門海洋藝術季」榮獲「2022美國謬思設計大獎」，與全球各國優秀設計專業人士共同角逐，讓世界一起看金門的轉變，展現金門的無限魅力，今年海洋藝術季10月於後浦展開，今日的後浦(金城城區)已是金門縣的政經中心，由於早期聚落發展未隨著人口增加、城鎮發展而重整規劃，導致目前街廓設計及住宅雜亂錯立，甚至有圍路自造違建設施之情事。因此，在城區內部，縣府是要推「整體性防災型都更計畫」，以提升聚落安全；據此延伸至城區整體景觀改善上就是城鎮綠帶的保留。

楊鎮浯也說明，近三年多來縣府努力在金城推動幾項計畫，包括「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫」、「金城國中地下停車場新建工程」、「東門市場改建計畫」、「西南門里公所都更計畫」、「莒光湖風景區細部計畫」，看似獨立卻環環相扣的規劃，影響後浦城鎮長遠的發展，如今各項計畫皆已經啟動執行，相信未來的金城將成為金門縣人文史地的燦爛舞臺。

2022年金門海洋藝術季開幕後，整個10月將讓民眾能有豐富的文化藝術體驗，除選定金城鎮區域內6個具有歷史的特地場域進行蹲點地景裝置創作，並在金城鎮內和8個在地特色店家進行參與式的微型創作強化金門文化創造力，更與世界五大博物館之一的「國立故宮博物院」合辦以金門在地文化與故宮文物為主題的「城色故事」大型藝術裝置展。

另為了增加與豐富數位觀展體驗，主辦單位特別引入第八屆新一代設計產學合作「故宮x台達x春池」的金獎成果，由台達電贊助的BIC與line beacon、故宮的APP自動推播導聆、Vex贊助的元宇宙，而故宮x春池金獎宮廷帽杯杯也會在本次藝術季中展出。

今年海洋藝術季更融入「後浦城事」金門文化生活節，於金門擁有悠久文化歷史「浯江書院」設置主展區，以主題方式呈現過去、現在與未來。另外邀請國內知名的數位藝術團體「黑川互動」以金門傳統南管樂搭配現在燈光投影等效果展現出門豐沛的文化力。

另在後浦街區內將以五感體驗的方式，讓民眾遊歷12個展區，整個10月活動期間內更會以走讀遊程、體驗活動、市集、表演等讓民眾在滿載活動中充分體驗金門的城市魅力。

此外，本次文化生活節特別規劃了「文化體驗包」，用超值價格就可以體驗後浦街區12個具有文化脈絡的商家及文化景點，欣賞過精彩開幕活動過後，即刻動身前往浯江書院，讓你整個10月沉浸在金門的文化藝術中。