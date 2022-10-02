每天多說好話，人的運氣也會跟著好起來！」這個論調你相信嗎？小編可是深信不疑呢！我們經常聽到所謂的「磁場」，其實就是指一個人的「吸引力」，根據美國最新研究發現，積極正向的心態決定了成功的85％：「你用怎樣的心態對待生活，生活就會以怎樣的方式對待你。」

不用說別的，單就你我與有錢人之間的差距，已足以令人納悶：「到底我與有錢人差在哪裡？」關於這個問題，先前在小花平台已有深度分析報導。

原來，有錢人都在做這些祕密小動作……

本周小花平台《聰明理財》專題提出另一個思維模式，讓你有機會與有錢人的距離再更近一點：學習有錢人常說的「口頭禪」，從說好話、正向思考做起，如果你的磁場處處充滿了正能量，很容易就能吸引到令人開心和快樂的事物；反之，如果你的磁場滿滿的都是負能量，想當然耳，一定不會有什麼好運降臨，搞不好會驅走好運氣，甚至是招來不幸。

在小花平台經常出現的富人名字「李嘉誠」，本文小編又要介紹他了，在《李嘉誠致富9大忠告》一書中，其中第5個忠告：「廣結善緣，人和才能萬事興！」如同字面上的意思，李嘉誠認為，10分理智＋3分感情，還要能容納別人的長處，這樣才能得到其他人的幫助，「如果沒有那麼多人替我辦事，我就算有三頭六臂，也沒有辦法應付那麼多的事情，成就事業最關鍵的是要有人能夠幫助你，樂意跟你工作，這就是我的哲學。」