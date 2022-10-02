全球新冠疫情漸趨緩，台灣解除邊境封鎖，最快將在十月實施「入境檢疫期0＋7」，但這是否會造成確診人數激增、防疫保單理賠金額再擴大？產險業者認為應有配套措施。

指揮中心日前正式拍板階段性開放邊境管理措施，第一階段於9月29日實施，包括每周入境人數提高到6萬人次、取消機場唾液PCR、3加4全程一人一室、恢復免簽；且若一切如預期掌握中，預計在10月13日開放第二階段措施，包含每周入境15萬人次、入境免居隔（0＋7）、免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。

有效契約量可觀 業者心驚驚

「邊境鬆綁0＋7，最快10月上路」的新聞出來後，一般民眾與觀光業者一片叫好，但產險業者卻又不免擔心今年第二季以來的防疫險保單理賠慘況，再次加劇。畢竟，國人出國觀光旅遊大門一開，又加上入境免居隔，勢必會增加染疫人數。「開放後，染疫人數會如何擴增？無法估算。但，政府絕對要有相關的配套。」產險業者疾呼。

事實上，即使經過了好幾個月的「消化」，但目前產險業者手上的防疫險有效契約數量，仍然相當可觀。

舉例來說，以9月底至今各家業者陸續揭露的數字來看，富邦產險就仍有169萬件的防疫險相關有效契約，新安東京海上產險也仍有超過87萬件，和泰則有近72萬件；即使是消化速度較快的國泰產險，也還有66萬件契約。

仍居高檔的有效契約，自然代表產險業者還有沉重的潛在理賠責任，有業者表示，雖然國內確診已逾6百萬人，後續理賠風險有限，但適當的配套至少仍有亡羊補牢的意義。

綜觀各業者意見，最釜底抽薪的配套，「就是讓新冠肺炎在《傳染病防治法》的地位（危害風險程度）降等。」一位業者說，若政府將新冠肺炎降等為流感，理賠條件改變，才能從源頭減少理賠金額，但仍依各家防疫保單條款不同而定。

依據《傳染病防治法》第三條，該法所指的傳染病共分為五類，其中，前三類都是明確的「正面表列」，例如天花、登革熱、日本腦炎等；第四類是「中央主管機關認為有監視疫情發生或施行防治必要的已知傳染病」；至於最嚴重的第五類，是「中央主管機關認定其傳染流行恐對國民健康造成影響，有必要建立防治對策或準備計畫的新興傳染病。」

而目前國內各業者推出的防疫險保單，其理賠機制大致也就依循法規分類的輕重，有所區別，例如中國信託產險推出的「法定傳染病醫療及費用補償保險」，契約中對於「法定傳染病關懷保險金」給付的部分規定，若屬《傳染病防治法》第一類到第四類的傳染病，僅給付保險金額的五％；但若是第五類，則給付保險金的一○○％。其中的差距顯而易見，而新冠肺炎目前被歸類為「第五類」法定傳染病。