每一次採訪輝達執行長黃仁勳，印象最深的，就是他難以捉摸的行事風格，特別是在逆境時，更是如此。

根據《財訊》報導，幾年前，在台北國際電腦展上，輝達安排了一間高級飯店的小會議室，讓黃仁勳親自向媒體展示最新的高速運算晶片。他上台5分鐘後，突然中斷說明，開始哼起歌來：「你們在簡報會場播音樂？既然這樣，那我們就來唱歌吧！」眾人才注意到，會場裡確實播著輕音樂，與輝達重要產品全球發表會的調性不甚搭調。不用說，音樂馬上停止；他的一個簡單動作，就讓團隊上緊發條。

《財訊》分析，難以捉摸的個性，也讓他多了1分個人魅力。有1年，同樣是台北國際電腦展，黃仁勳的記者會早上9點鐘開場，第1件事竟是和在場所有記者一對一握手，甚至合照，確定和每個人都交流一輪，記者會才正式開始。當然，那場記者會幾乎沒有人提早離席。

逆境時，你更難預料他下一步的動作。幾年前，手機晶片大紅時，輝達也曾跨入手機晶片市場，卻因為無法解決部分技術問題，一度傳出輝達將被其他IC設計公司併購的消息而股價長期低於10美元；但也正是那段時間，輝達大力布局人工智慧，這幾年輝達一度成為人工智慧晶片之王，去年市值一度超越台積電。

看中國》想靠RISC-V超車不太容易

因此，《財訊》報導指出，當今年通膨以及升息議題持續衝擊半導體產業、美國政府禁止輝達出售高階AI晶片給中國，地緣政治不斷挑戰全球半導體產業秩序時，更令人好奇黃仁勳要如何出招。9月21日下午2點，黃仁勳親自接受亞洲各國媒體採訪，直接回答各國記者拋出的敏感問題，也觸及他如何超越巿場下滑風險，拉高輝達地位的新盤算。

中國記者提問，當美國政府禁運高階晶片，輝達要如何解決中國客戶的需求？黃仁勳回答，美國政府的出口管制政策非常清楚，就是限制晶片運算的能力和多晶片之間互連的能力，輝達旗下仍有許多其他相容同樣軟體和架構的晶片，「能滿足市場大部分的需要，如果客戶需求的規格觸及管制項目，我們也會協助他們申請許可」。

也有人追問，許多安謀架構的晶片受到出口管制，「有人認為RISC-V會是中國的替代選項，能贏得下一輪的競爭，你怎麼看？」