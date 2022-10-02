房仲幫買方客戶尋找適合的房子不是稀奇事，但信義房屋楠梓店專案經理簡怡仁，卻曾幫一位老母親找房，只為了讓她能有個空間，安心替亡故的女兒誦經迴向。簡怡仁今年獲頒高雄市「優良不動產經紀人員」，她感性地說，房仲不只是帶客戶看房、替買賣雙方洽談，很多時候更是深深影響客戶的人生，是一份能夠真正幫助人的工作。

簡怡仁33歲加入信義房屋，相較多數同事，算是「大齡轉職」。但就在她入行半年剛轉正時卻出了車禍，由於走路不方便，每天只能在店頭被動接待客戶，心情、業績都處於低潮。就在這時候，一對母女來店說要買房，雖然預算只有500多萬，簡怡仁仍跛著腳帶她們看房；帶看過程中，只見老母親手戴佛珠、羅盤，認真檢視屋況及風水，對於購屋原因，則簡單提到「要買給女兒住」。

直到找到一戶母女倆都很喜歡的房子，即將進入斡旋階段，簡怡仁才進一步得知，原來老母親還有個女兒，離婚後卻罹癌過世，為了顧及牌位不能放在娘家的習俗，但又希望讓女兒的牌位有地方安放，決定利用女兒的保險金買一戶「金額剛好」的房子，既不造成其他子女的負擔，又能安放牌位，讓她時時來此誦經迴向給女兒。

信義房屋楠梓店專案經理簡怡仁（左）秉持先義後利精神服務社區、客戶，獲得高雄市地政局頒獎肯定。（圖/信義房屋提供）

聽聞這個故事，簡怡仁與這對母女一起抱頭痛哭，心裡也更加堅定「一定要為她們買到這棟房子」。因此，即使洽談過程中，數度面對屋主對於價格十分堅持，簡怡仁仍持續努力溝通，從購屋的情感面，乃至於區域行情的務實面，逐一向屋主分析，最終，終於幫這對母女買到心目中最喜歡的這戶房子。

簽約後，那位媽媽告訴簡怡仁，「我終於可以陪伴我女兒！」當下，她更明白房仲工作的意義，不只在於替客戶買賣房地產，更重要的是過程中的服務、陪伴，甚至會深遠地影響客戶的人生。此外，透過信義房屋全台直營的體系，完整的教育訓練課程、同事之間的互助補位，都讓這份工作更加立體、具有深度，而且學無止盡。

此次高雄市地政局公布「優良不動產經紀人員」評選結果，10位獲獎的仲介經紀人員，信義房屋囊括4位，除了簡怡仁之外， 光華一心店店長吳光祐、美術明誠店店長袁國庭、楠梓土庫店店長蔡岳霖也同時獲得肯定。

信義房屋秉持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」等核心理念，希望成為居住生活產業第一品牌，讓有信義的地方，就有信任與幸福，這樣的理念與態度，也深植員工心中，在各自崗位上，一同為永續的願景努力。