聯準會升息後言論一如往常鷹派，市場利率預期年底將達四％，刺激美元創近二十年新高，導致國際股匯市一陣亂。台股國安基金又出來喊話加上這波指數跌深，有利反彈，大致上選股方向有四：一是股價在季線之上、二是價值股跌深股、三外銷美國股、四是解封有利的內需產業。(圖/先探投資週刊提供)

近周美元指數一度飆上一一四．七六四；加上英國計畫進行五十年來大減稅，英鎊急貶，拖累歐元以及亞洲的韓元、人民幣及台幣跟貶。匯率極度不穩定，令市場對於風險性資產快速撤退，而且美國企業幾乎都沒有好消息，連能源股也是。

國際油價跌破八○美元、至七八．五美元附近，今年以來漲幅急速收斂至五％以內，不過包括大宗物資黃小玉、非鐵金屬除鎳價以外，全面較去年底價位低二至四成，但這是以美元報價，若加上美元指數今年漲幅十九．九％左右，石油及黃小玉還是約近二成上漲，非鐵金屬較去年底也僅是小跌，抵銷預期通膨壓力，影響或許沒有那麼明顯，但歐亞洲國家則感受深刻，特別是歐洲，面臨貨幣貶值、食品及石油大漲壓力，加上英國十年期公債殖利率升至四．五％，創下○八年十一月以來最高水準，不僅股市破底，英鎊兌美元已跌破一．一大關，是否將繼歐元之後失守一比一大關？大家都在擔心。而歐元儘管升息三碼後，一度反彈至一．○三美元兌一歐元，但隨即又跌破一，並創○．九五四低點，歐元區大多數股市也破今年低點。

美股四大指數破底反彈

美元雖強但市場對美國經濟陷入衰退的憂慮升溫，二年期及五年期公債殖利率都竄升至四．三％及四．二一％，對於今年底基本利率來到四％共識似乎濃厚，明年至少高點約落在四．五至五％。股市自然受影響，尤其受利率影響較大的科技業，投行預期那指可能再大跌十％以上，也就是將退守萬點大關，原因是美股市值蒸發數兆美元，美元走強也給利潤帶來壓力，經濟衰退威脅持續加劇，包括高總市值的谷歌、Netflix乃至微軟也表示由於美元走強，下調了前景預測。一般預估，科技公司第三季的每股收益預計將年減六．六％，而S&P 500指數的整體收益則增加三．二％。九月即將結束，十月份將要面對企業財報公布，看來不會有太好消息。美股四大指數陸續破底，雖見反彈，但若站不上月線，接下來就看四大指數整數關卡支撐，例如道瓊二八五○○點、標普三五五○點、那指一萬點、費半二二五○至二三○○點。韓元這次又急貶，今年累計貶值超過十七％，直追日圓的二○％，韓股也破底；中國人民幣也貶破七．二大關，累計貶值也有十二％，深滬股市靠政府支撐，但線型上也是空頭排列。亞股低檔較有支撐只有日本及印度，港股領先破底。

國際股匯市一片慘綠！另外，需注意是國際油價不僅跌破俄烏戰爭前九○美元水位，最近更一口氣下殺至八○美元以下，最低至七六．二五美元，距離去年底收盤七五．四美元很近，幾乎沒漲了，而從今年高點一三○．五美元計算，已下跌四一．五七％，在景氣不錯時，油價是不會這樣大跌，顯然世界銀行等機構預估明年景氣衰退可能性大。

歷經九月慘澹的一個月，十月變數仍多。十月頭兩周有九月就業報告和通膨數據，接下來就是第三季財報季。而油價跌代表大家對金錢支出轉趨保守了！只有更低商品價格才會逼出買盤，可以看到亞馬遜購物節今年提前至十月就開跑了，較往年提早約一個月，其他零售商將被迫加入降價促銷。此時看看是否能抵銷十月企業季報發布可能的利空。

靜待股市自然落底

美元走強、韓元急貶，且台灣央行日前僅調升半碼利率，台幣跟著走貶，轉眼間已經快見到三二大關，今年累計貶幅超過十五％，重要是市場信心，在國內外皆無好消息中，持股開始鬆動，從九月二十六日融資單日大減超過六六．五九億元可知。由於美元的升息趨勢高點越調越高，從四％到四．五％再到五％；換句話，若其他國家利率無法同步跟進，那麼貨幣中期還是趨貶。台灣基本放款利率這次調升後是一．六二五％，與美國的三至三．二五％相比，幾乎只有一半，若是美國利率續升，那麼先不要說外資今年已賣超台股超過一．二二兆，至少錢不會進來，台股上漲空間就相對有限。

技術面來看，全球股市幾乎都是跌勢，且各機構也都看淡明年景氣，基金經理人持股水位又是金融海嘯以來最高，那麼股市只好自然落底。而台股已下跌四大波，分別是第一波從歷史高點一八六一九點跌到一六七四六點，跌點是一八五五點或九．九六％、第二波從一七七七○點跌到一五六一六點，跌點是二一五四或十二．一二％、第三波從一六八一一點下跌至一三九二八點，下跌二八八三點或十七．一五％、第四波從一五四七五點下跌到一三四六六點，下跌二○○九點或十二．九八％，而近期台股跌幅已超過第三波跌幅；且從高點計算，台股最深下跌五一五三點或是二七．八八％，若與去年底相比則下跌二六．○八％；再看指數與年線乖離，第一次兩者之間乖離至十．一七％就反彈，第二次兩者則拉高至十八．五二％才反彈，而近期第三次乖離也拉大到十七．○八％，從波段跌幅及指數與年線乖離兩者來看，台股就算再跌，預期一三五○○點以下也有跌深反彈機會。

所以當二十六日台股跌破七月上旬國安基金進場的一三九一五點，國安基金執行秘書阮清華信心喊話指出，台股不論從本益比、上市櫃公司獲利來看，都有一定的基本面，且美國物價上漲八．三％、台灣僅二．一％，國安基金除了在場內護盤，也會跨部會合作採取相關措施聯手安定股市。

金管會主委黃天牧則表示，台股許多個股與美股連動，美股大跌，台股很難不跟著下跌，金管會已備妥措施，將「密切觀察未來幾天」國際股市、台股的發展，必要時就會祭出適當的措施。在短線跌幅有機會接近滿足點下，除非有意外利空，且有政府喊話，否則台股有跌深反彈機會，惟若季線不過那麼可能還有第五波下跌，主要是美台利差持續擴大中，持有強勢美元有匯兌收益，又有四％以上利率（指明年），且沒有風險，吸引力當然比投入風險性資產來的誘人。加上產業利空依然不斷，在需求面縮手及面臨庫存壓力下大廠不得不妥協因應。而這種面庫存去化一般預估要到明年中左右。即便股價具有領先性，也須等到今年底、明年初。當然還要配合美國景氣及利率。

個股上，科技股幾乎都是線型向下空頭模式，包括聯電、力積電、世界、聯詠、瑞昱、聯發科、頎邦、南茂、天鈺、敦泰等股價都還在破底。半導體這次修正有夠嚴重，可見市場疑慮之深。而未來選股方向有四，一是股價在季線之上、二是價值股跌深股、三外銷美國股、四是解封有利的內需產業。

就股價在季線之上來看，受惠台幣貶值者較多，包括汽車零件及車電的胡連、智伸科、台半、怡利電、為升、劍麟、麗清、正新等等，汽車斷鏈情況已不再像近一、兩年嚴重，逢低可注意。再來是網通，包括啟碁、智邦、訊舟、眾達ＫＹ、華星光等，這些都是第三季營收表現亮眼者，市場還是有看到。工業電腦的廣積、融程電、維田等情況類似。

台積電供應鏈的家登、漢唐、閎康、穎崴、華景電等股價也都在季線之上；其他站在季線之上如健策、嘉澤、遠東新、燿華、華新以及節能的台達電、華城；加上宜特、榮運、欣陸、同致、晶睿等都是可留意對象，季線是所謂生命線，一旦跌破、三天之內未拉升上季線可先出場。

至於價值跌深股，以台光電、上奇、大塚、長榮、陽明、長榮航、華航、遠雄港等為主。航運股盛極而衰，但是帳上現金多，股價淨值比超級低，且跌得夠深，以陽明為例，股價較天價二三四．五元下跌至近期最低的六○．二元，累計下跌七四．三％，隨時有反彈機會。而台光電技術領先，上半年ＥＰＳ七．二三元，儘管營益率稍見下降，但全年ＥＰＳ還是有機會挑戰十五元；近四年每年配息都增加，去年ＥＰＳ十六．五元、配發十元現金股息，明年配息也約有九元以上機會，具有低ＰＥ、產品競爭力強以及配息優勢，股價在一四五至一七五元橫盤近三個月，一五○元以下可多注意。

銷美股匯兌收益豐碩

再來是外銷股尤其目的是美國，由於是收美元為主，以第三季台幣貶值超過六．五％，匯兌收益將十分豐碩，例如大立光正值第三季出貨旺季，以上半年台幣兌美元重貶逾七％，大立光上半年總計認列匯兌收益是四一．七億元，對每股獲利貢獻高達三一．二元；下半年營收逐月上升，且台幣貶值幅度直追上半年，預計匯兌收益將更多，對每股貢獻有機會超過三五元，法人預估全年每股賺超過一六五元機會頗高，果如此將超過去年的一三九．一九元，ＰＥ還不到十二倍。其實台積電也是一樣，對第三季匯率預估值是以二九．七元計算，如今匯率已經來到三一．六元以上，較預估貶值六．三九％，對於第三季營益率提升將大有幫助。

再如特斯拉供應鏈的貿聯ＫＹ也是美國生產的特斯拉主要供應商，而第四季是汽車ＡＭ一年之中的營運高峰期，包括帝寶、堤維西、東陽、耿鼎將進入傳統旺季，發貨量增加又有台幣貶值相助，且上游塑化原料隨油價下跌而將減少進貨成本，都有益於營益率提升，股價至少具抗跌或上漲力。

內需產業部分，經濟部統計處八月批發、零售的營收統計，都創下歷年同月新高，其中餐飲業表現則創下歷年單月次高，營業額為七八六億元，年增四三．六％。十月台灣將解封、十一月可能鬆綁戴口罩限令，朝向恢復正常生活，年底又是餐飲旺季，對於晶華、瓦城、漢來、美食ＫＹ、王品、寒舍等都有業績加分作用。

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