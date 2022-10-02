年底台北市長選戰引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，下周公布的台北市長民調，國民黨候選人蔣萬安會以約30％出頭奪冠，無黨籍的黃珊珊應以25％或26％居次，民進黨的陳時中則以20％、23％左右墊底。此說法引熱議，大批網友表示驚訝，有人更直言：「想不到民進黨竟會落到這步田地。」

針對下星期《美麗島電子報》將公布的台北市長選舉民調，吳子嘉9月30日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中預估，蔣萬安領先沒有問題，大概30％出頭一點點，黃珊珊應該是25％或26％，陳時中應該會低一點在20％、23％左右；其中陳的民調不可能再高了，因為他幾乎被媒體人周玉蔻一連串風波搞掛了

吳子嘉分析，台北之戰的決勝點，就是陳時中有無可能重新擠回第二名，而這也正是陳現在的策略。吳指出，民進黨也希望能擠到第二名，畢竟棄保效應一定是棄第三名，但不會棄乾淨，所以蔣萬安的選情也是「脆弱的領先」，不過，「挫咧等」的人一定是陳，因他幾乎被周玉蔻搞掛了。

吳子嘉的預測引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》《yahoo!新聞》留言：「想不到民進黨竟會落到這步田地」、「堂堂民進黨竟然是在爭不要墊底，可憐哪」、「最會選舉的政黨，被周玉蔻搞到只能爭第二」、「吳董的預測很實在，我也這麼認為」、「嚇死人！綠營大概集體崩潰了」。