悠閒又錢財無憂的退休生活人人嚮往，但是否能過上這樣的生活取決於你如何規劃。現年28歲達西是一名立志提早退休的女生，夢想在30多歲實現財富自由，已經做好長期抗戰的她過著節儉生活，妥善控制預算，僅花2800美元（折合新台幣約8.9萬）就玩遍歐洲七個國家，有效儲蓄的同時又能增廣見聞。

CNBC報導，達西是金融部落格「We Want Guac」的創辦人，22歲時萌生追求「FIRE」（financial independence, retire early）財富自由的想法，即「財務獨立，提早退休」，目標是在30多歲成功存下100萬美元。

2016年，當時達西還只是時薪15美元的行銷助理，這對實現夢想來說是很大的挑戰，但她也做好窩在家長期抗戰的心理準備。因此，達西透過跳槽增加收入、假日去當服務生打零工，為了省錢都去二手舊貨店購物。

她所付出的一切獲得了巨大的回報，今年8月淨資產來到28.2萬美元，照這個進度來看，她認為自己很有希望在2029年，也就是35歲的那一年實現目標。而執行計劃期間，發生一件讓她喜出望外的事，即是她僅花費2800美元就暢遊歐洲七國一個月。

達西是如何做到的？首先在後疫情時期，許多公司要求員工進辦公室工作，而她的老闆也不例外，這也讓她擔心這趟旅程是否能被公司接受，嚴重甚至可能會丟了這份工作，即便她的積蓄足夠負擔長達8年的生活費。

為此，她提出一項2周無薪假及12天在海外工作的請求，極力排除老闆的擔憂，以及證明自己對公司的價值。

第二，把錢花在這趟旅程對你真正重要的體驗，「這是財務獨立的一大關鍵」。就達西而言，她旅遊著重在藝術品和建築物，因此提前購買一些城堡和博物館參觀門票，以及坐纜車穿越景色秀麗的山脈。

有了這些明確的規劃，讓她的行程更加的美滿，不需要跟遊客人擠人或把錢花在名牌店這些毫無興趣的事物上。

第三，透過FIRE社群平台尋找到超值優惠。達西透過網路讓信用卡點數利益最大化，她用點數換取價值超過1400美元的航班和飯店，而這也讓她能夠去更多的國家，此外，她提前預定便宜的Airbnb，且只攜帶隨身行李，省下數百美元的行李費。

第四，快速的應變突如其來的變化。達西曾遭遇冰島的一個遊覽突然被取消，或是在挪威奧斯陸，原定的Airbnb突然發生變化。

達西說，在過去遭遇意料外的情況，她會非常慌張，但現在會深吸一口氣，好好的問自己「現在我能做的最好選擇是什麼？」。

在挪威，達西預訂多個不同的住宿，雖然這樣會讓她搬很多次行李，但最後仍參觀到大部分她原本計畫的目標。而在冰島，她深度旅遊首都雷克雅維克，從瀑布教堂俯瞰首都全景，參觀歌劇院，以及嘗試當地的鯊魚料理。