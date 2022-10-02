兩年多的短缺使全球認知到半導體晶片的重要性，台灣為晶圓代工重鎮，美國斥巨資欲提振該國半導體製造和研發，且多次示警產能集中台灣的危險性。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前表示，越來越多美企考慮撤出大陸，並強調尖端晶片技術必須在美國，「但現在不是，是在台灣」。

雷蒙多在與全球技術安全委員會聯合主席克拉奇（Keith Krach）談話中表示，她從部分美國執行長得知這些消息，她指的是越來越多美企計畫撤出大陸，且其中包括在大陸幾十年的企業。

全球技術安全委員會為大西洋理事會全球中國中心和普渡大學克拉奇科技外交研究所聯合組成。雷蒙多說，企業想去與美國合作的地區，以調整他們的規範，包括技術標準、法規、透明度和反腐敗等。

雷蒙多列出印太經濟架構（IPEF），作為那些有意撤出大陸市場的企業的其他選擇。此外，美國多次實施出口限制，以阻止大陸先進晶片技術領域建立優勢，並考慮進一步制裁大陸半導體製造商。

雷蒙多表示，「就晶片而言，最尖端的技術必須在美國，但現在不是，而是在台灣」。