由台北市長參選人蘇煥智、桃園市長參選人鄭寶清與台南市長參選人許忠信等共同發起的「台灣二次民主運動連線」，9月30日正式成立，他們表示民進黨創黨精神消失，希望可以再度政黨輪替。對此，有評論認為，面對年底選舉恐慘敗，民進黨似乎不擔憂，因為只要2024年總統大選有藍、綠、白三組人馬出來，民進黨勝出機會仍大，就能保有執政權。

蘇煥智30日在記者會中提及，民進黨2016年完全執政後，在許多議題上「昨是今非」，儘管情勢變遷卻往往連抱歉都沒說，完全流露出傲慢、霸凌人民的態度。蘇煥智強調，民進黨的內部改造已經不可能，必須再來一次政黨輪替，集結大家的力量，才能落實民主理念。

對此，港媒《中評社》認為，民進黨聽到這些訴求恐無關痛癢，此舉可能只是「狗吠火車」，對於年底選舉或許會是敗局，民進黨似乎沒有很擔憂，因為只要有藍、綠、白三組人馬出來參加2024年總統大選，民進黨仍有很高機會勝出。

若要推動再次政黨論替，該評論認為，藍、白力量必須要先整合，才有力量推翻民進黨，若在野力量2024年執意各推一組人馬，恐將分散力量，民進黨自然不會怕。