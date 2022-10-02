近期一項發表在科學期刊《成癮》(Addiction)的研究徹底顛覆世人對酒精的印象，結果表明每天喝2品脫左右(約1公升，1品脫酒精含量約16克)的啤酒，與滴酒不沾的人相比，可降低三分之一失智症風險。

該澳洲研究針對2.5萬名60歲以上的老年人，分析其飲酒習慣及失智症比率，分類包括偶爾喝(1.3以下/日)、輕至中度(1.3-25克/日)、中至重度(25-45克/日)、重度(45克以上/日)、完全不喝。

中至重度區間(喝約2.5品脫)的人罹患失智症的比率最低，約38%；就連重度酗酒者的風險也低於完全不喝的受試者約19%。結論是，滴酒不沾的人面臨最大的罹病(失智症)風險。

儘管戒酒對預防失智症沒有任何助力，研究顯示，適度飲酒確實能避免癡呆症，攝取過量恐導致認知能力下滑，及其他心血管疾病風險。

隨著全世界失智症比率逐年攀升，預計未來30年將成長2倍。公衛專家默頓(Louise Mewton)表示，「減少可能提高發病風險的習慣是基本」，適量的酒精可以減少大腦斑塊形成，即阿茲海默氏症的病理特徵，腦內類澱粉蛋白斑塊堆積，引起記憶力衰退。此外，還能提高好膽固醇的水平，例如富含抗氧化劑的紅酒可以強心。不過，還是不鼓勵大眾因為這功效而積極攝取酒精飲品。

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