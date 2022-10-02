根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的最新縣市長預測當選率，新竹市長方面，民眾黨候選人高虹安以36.3％領先國民黨林耕仁的32.0％、民進黨沈慧虹的31.7％。

根據《2022選戰溫度計》公布的六都最新預測當選率，截至10月1日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜55.9％、民進黨林佳龍44.1％；台北市︰國民黨蔣萬安38.4％、民進黨陳時中35.4％、無黨籍黃珊珊26.2％；桃園市︰國民黨張善政36.6％、民進黨鄭運鵬32.6％、無黨籍鄭寶清16.3％、民眾黨賴香伶14.4％；台中市︰國民黨盧秀燕57.1％、民進黨蔡其昌42.9％；台南市︰民進黨黃偉哲49.6％、國民黨謝龍介28.7％、無黨籍許忠信11.1％、無黨籍林義豐10.6％；高雄市︰民進黨陳其邁60.5％、國民黨柯志恩39.5％。

其中，桃園市長選戰，張善政與鄭運鵬仍分居前兩名，鄭寶清16.3％贏賴香伶的14.4％，鄭寶清暫居第三名，賴香伶則落居第四名。

另外，新竹市長的最新預測當選率，高虹安以36.3％暫時領先，林耕仁以32.0％暫居第二名，沈慧虹31.7％居第三。相較於在9月4日調查中，林耕仁以34.3％領先高虹安的34.1％、沈慧虹的31.6％，出現了變化，高虹安轉為領先的局面。