遠距離戀愛感情本就難以維持，疫情爆發後更是影響到許多情侶間的感情。就有一名男網友詢問，因為疫情關係，與女友3個月沒碰面，結果今天一聯絡，發現女友竟然胖了6公斤，不解的他詢問網友原因，結果被神回「再7個月就知道了」，讓全場笑翻。

男網友在臉書《靠北女友2.0》表示，自己與女友本就是遠距離戀愛，但因為疫情緣故，至今更是整整3個月沒有碰面了，直到今天才終於聯絡上，但女友竟然在短短期間內直接胖了6公斤。原PO強調，自己不是嫌棄女友，但真的很好奇，3個月可以胖6公斤，到底問題出在哪，因此詢問網友們意見。

男網友質疑與女友三個月沒碰面，對方竟胖了6公斤，不解詢問原因，被網紅聞氫哥神回「再等7個月你就會得到答案了」，笑翻全場。(圖／靠北女友2.0)

不少人留言：「你這就是嫌棄啊」、「疫情整天待在家吃吃喝喝，胖6公斤很正常吧」、「問我們幹嘛，去問本人啊」、「沒在運動你應該要安心才對」、「根本找藉口，台灣就那麼小，真的相愛怎麼可能都不見面」、「沒有你在，吃得更好，睡得更安穩」。

網紅「聞氫哥」則在底下神回一句「再等7個月你就會得到答案了」，被網友推爆：「綠到都發光了XD」、「7個月後就會卸貨的意思嗎」、「太狠了吧」、「真的，7個月後就會瘦了」、「8個月後會收到雞腿油飯或蜂蜜蛋糕，上面還有嬰兒的照片」。