醫師的警覺性救了一條寶貴性命！一名女醫師發現，坐在前方的阿嬤出現詭異舉動，不斷跺腳，下車時更是難以起身的模樣，讓她趕緊上前關心，詢問後驚覺大事不妙，立刻陪阿嬤就醫，診斷後竟是腦中風，情況相當危急，幸虧及時就醫撿回一命。

根據《人民網》報導，事件發生在長沙，屈姓女醫師剛值完夜班，搭公車回家，原本打算小睡一會兒，坐在她前方的廉姓婦人卻出現異常舉動，不斷跺著左腳，引起了她的注意。

女醫師繼續觀察，發現老婦按了下車鈴後，遲遲難以起身，好不容易站起來後，走路又相當不穩，決定跟著下車，詢問症狀。老婦向她抱怨，明明一個小時前都還好好的，結果上車後，突然左邊的手腳和臉都很麻，而且似乎沒什麼知覺，還有些無力。

女醫師聽完老婦訴苦後，認為情況不妙，可能是中風，立刻攔下計程車，帶著老婦就醫，同時通知家人。果不其然，醫師診斷結果證實老婦為「急性缺血性腦阻塞」，也就是腦中風，當下情況其實非常危急，幸虧及時就醫，老婦才撿回一命。

老婦事後也不斷感謝女醫師，直說「要不是有妳，我現在可能已經不在了」，女醫師也坦言，自己能夠有警覺心救回一條寶貴性命，非常開心。