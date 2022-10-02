台灣地小人稠，廢棄物清理備受挑戰。立法院預算中心發現，從2018年至去年止，國內一般廢棄物產量持續增加，但妥善處理率卻逐年下降，全台垃圾掩埋場總容量僅剩9.74％，全國24座焚化廠廠齡全都偏高，要求環保署加速因應腳步。

預算中心呼籲，政府應加強廢棄物源頭減量、分類回收措施，並規劃長程垃圾處理政策，要邁向資源循環零廢棄目標。

環保署統計，至今年6月底全台營運中105座垃圾掩埋場已有36座無剩餘容量，8座剩餘容量不到1000立方公尺將爆場；而總設計容量3691萬8602立方公尺掩埋場空間，也僅剩359萬6960立方公尺可使用，僅占原總設計容量的9.74％。

而至今年7月底止，全國24座營運中焚化廠，更有高達22座廠齡已經超過15年，其餘兩座廠齡也已達14年半，全國焚化廠營運廠齡都偏高，其中台北市內湖焚化廠廠齡已經30年，台北市木柵、新北市新店、樹林焚化廠也已逾27年。

但2019年2021年國內每年一般廢棄物生產量，卻逐年攀升，從981.24萬公噸、986.97萬公噸，到去年全年已達1004.91萬公噸；掩埋場掩埋量也從2018年的8.72萬公噸逐年增加，去年全年掩埋量已達24.71萬公噸。

進一步統計，國內一般廢棄物妥善處理率，在2014年之前都是百分百，但從2015年起逐年下修，至去年全年僅剩93.54％。立法院預算中心認為，國內環保設施效能提升措施應須強化。