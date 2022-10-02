受到疫情影響，士林夜市近年來人潮銳減，讓在地攤商叫苦連天，更是有數十間店因此熄燈，但1日晚間一張人潮塞爆照片，讓網友訝異不已，當地人更是笑稱「800年沒這麼熱鬧過」，原來都是來參加「白晝之夜」的人潮。

不少網友在臉書討論，直問「士林夜市發生什麼事」，表示人潮多到根本沒辦法走路，更直言文林路整條都已經塞爆。原來都是來參加白晝之夜活動的遊客。

白晝之夜也在官方臉書貼出一張周六晚間8點的照片，只見照片中人潮已經擠爆整條商圈，網友們也紛紛留言：「人真的超多的，從夜市轉往士林官邸人也多到爆」、「800年沒看到士林這麼熱鬧了」、「今天攤商賺爛了」、「忍不住想起士林夜市10年前的盛況」。

2022台北白晝之夜主題為「士林大戲院」，藉由線上、線下雙軌並行模式，以現場體驗、線上體驗、現場X線上體驗等3種體驗方式，讓民眾沉浸在12小時的夜遊經驗裡，在4大展區與95組節目和藝術作品、在地商家在文化場域中創造故事。不少民眾也把握假日，前往士林夜市體驗藝術作品與活動，感受台北藝術文化的創造活力。