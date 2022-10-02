中央流行疫情指揮中心10月13日將再放寬邊境管制，指揮中心功能降低，遭質疑續留將成民進黨台北市長參選人陳時中第二競選總部。指揮中心昨未開防疫記者會，指揮官王必勝卻出席陳競總成立大會，藍營再批，指揮中心已可有可無。

立法院國民黨團書記長李德維表示，王必勝輔選作為讓防疫視同作戰成為笑話，當全民配合政府配合疫情指揮中心，回頭卻只看到這些官員「民進黨第一、陳時中優先」。

李德維說，中央流行疫情指揮中心每日的疫情記者會，輕易可用新聞稿取代，也證明了指揮中心應該解編，應該廢掉，回歸各部會權責。

國民黨立委賴士葆昨天也說，指揮中心宣布10月13日大解封，未來只剩下報數功能（實際數字也不準），「王必勝又是陳時中小弟」，重要決策還是聽陳地下指揮，這樣的指揮中心若還不撤，就要變成陳競選台北市長的第二競選總部。

國民黨立委洪孟楷表示，1013國境解封在即，0＋7勢在必行，既然王必勝都能沒開防疫記者會，去幫陳時中站台，證明指揮中心不再像過去疫情嚴峻時那麼需要，在民進黨政府心中已是可有可無，既然如此，就應於10月13日順勢解編指揮中心，或將疫情警戒由現行的5級警戒降為4級警戒，才符合當前國情。

洪孟楷也提到，過去二年多來，民進黨政府以防疫為由徵收電視廣告時段，宣傳防疫政策，如今也應適時回歸正常，要把徵收的廣告時段釋放出來，不要再假防疫之名，行宣傳政務官之實。