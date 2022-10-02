親綠媒體人周玉蔻接連爭議言行，拖累周力挺的民進黨台北市長參選人陳時中選情，台北市長選戰傳出「棄陳保黃」氛圍發酵。藍營北市地方要角分析，周傷陳選情，若無黨籍市長參選人黃珊珊站穩第二，確實可能讓反蔣民眾集中支持黃。

該地方要角認為，若陳時中民調持續走低，不希望國民黨台北市長參選人蔣萬安當選的綠營人士就可能尋求次佳選擇，屆時「棄陳保黃」就會發生，但陳得票一定仍會大於2018年的姚文智門檻（得票率17.28％），蔣與黃選情就會五五波。

蔣萬安競辦發言人李德維也表示，這場台北市長選戰若最後棄保發酵，應是綠白之間，尤其是陳時中因周玉蔻事件影響；而若「棄陳保黃」發生讓陳最後第3名，指定陳參選台北市長的蔡英文總統將立即跛腳。

蔣萬安陣營人士補充，3個市長參選人分別代表3個主要政黨，綠營不會容許蔡英文提前跛腳情形發生；但即便各陣營都不操作棄保，具高度智慧的台北市民選舉仍會自主做最佳選擇，棄保勢必發酵。

國民黨黨務人士表示，據黨內民調顯示，台北市藍營支持者已逾八成歸隊挺蔣萬安，也就是說目前黃珊珊支持度中，除本身基本盤，相當比例來自綠營支持，綠白之間有選票流動可能，因此若陳時中支持度再下探，「棄陳保黃」不是不可能。

國民黨台北市議員徐巧芯則說，這次台北市長選舉會有自然的選票流動，第3名參選人得票開出來會比預期（民調）少，但仍會有一定的盤，態勢要到選前最後3周才會比較明顯感受到。

不過熟悉北市選情的民進黨黨務人士分析，台北市中不乏有仇恨蔣萬安與仇恨陳時中的市民，但黃珊珊也背負柯市府執政包袱，3個主要參選人各有仇恨者與至少約二成的鐵粉，選戰尾聲確實可能發生棄保，但可能是循環棄保，相互抵消。

該民進黨黨務人士認為，民進黨支持者多是鐵粉，除非黨中央表態禮讓，否則只要是民進黨提名就會挺到底，「願意投不會當選的人」；2018年民進黨禮讓的柯文哲沒像現在這麼藍，現在的黃珊珊卻根本不綠，「棄陳投黃」有難度。

至於周玉蔻對選舉影響，蔣萬安陣營人士分析，陳時中防疫失當與過分政治化，為自己選情早儲下不少仇恨值，周玉蔻之亂則除為陳再添加仇恨值，還會催化放大「討厭民進黨」氛圍，1126投票日就是宣洩點。

不過民進黨黨務人士認為，陳時中雖在公廁事件後支持度受創，又因周玉蔻「中國小姐」烏龍爆料等接連失言吹起的「投給陳時中就是支持周玉蔻」耳語，讓選情大傷，但周已沉潛讓陳止血，相信雙十後選情又可回原基本盤勢。