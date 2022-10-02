陸地上或海洋裡都存在著微妙的依存關係，看似毫無連結的不同物種，甚至是食物鏈中地位懸殊的角色，皆因造物者巧妙安排而成為令人意外的天生絕配，動物星球頻道全新《動物星球獨家呈現》系列，首集「大自然裡的絕配」帶觀眾一同見證大自然的神奇、壯闊與偉大。

斯里蘭卡叢林裡，印度夜猴、斑鹿組成陸空「反花豹」巡守隊，從樹上和地面全面監控花豹行動，並以叫聲警告彼此「有危險靠近了」弱小的動物團結在一起，連威猛兇狠的花豹也不得不認栽。

斯里蘭卡叢林裡，印度夜猴、斑鹿組成陸空「反花豹」互助小組。（動物星球提供）

尼羅河畔，尼羅巨蜥趁尼羅鱷媽媽下水降溫的空擋想偷岸上的鱷魚蛋吃，不料卻引起同樣在孵蛋的水石鴴警戒，振翅奮力阻擋巨蜥前進的腳步以免自己的蛋也遭殃，這陣騷動引起鱷魚媽媽注意，趕忙上岸驅趕入侵者，水石鴴也因此獲得「好鄰居」認證，獲得在兇猛的尼羅鱷眼皮子下來去自如的特權。

水石鴴獲得「好鄰居」認證，可在兇猛尼羅鱷眼皮子下來去自如。（動物星球提供）

小丑魚和海葵應該是海洋裡最知名的共生佳話，小丑魚因為皮膚上有一層黏液足以保護牠們不被海葵帶刺的觸手弄傷，因而獲得以海葵為家的特權，同時也讓掠食者知難而退，為回報海葵的保護小丑魚會幫忙清潔海葵的觸手以確保提供含氧量豐富的海水，牠在附近產的卵也因此能順利孵化，小丑魚魚苗被海流帶往大海，成年後會回再到海岸區在海葵裡建立安全的家園，跟世世代代的祖先們一樣。

小丑魚和海葵是海洋裡最知名的共生佳話。（動物星球提供）

荒蕪的海床洞穴中住著鰕虎和槍蝦哥，忙著從地道中移出沙子的槍蝦靠守在洞口的鰕虎用尾巴暗號來提醒牠是否有危險靠近，而鰕虎替人看門的代價就是獲得槍蝦贈與的棲身之所。

荒蕪海床洞穴中住著鰕虎和槍蝦，牠們是房客與房東。（動物星球提供）

在非洲，刺蝽享受著跟捕蠅幌的共生關係，他們一輩子都在這種植物上生活且能毫不費力地在黏捕蠅幌呼呼的觸毛間行走，當捕蠅幌抓到獵物，刺蝽便開始聚集利並用尖銳的吻部吸乾獵物，刺蝽享用了捕蠅幌抓到的獵物，乍看會以為捕蠅幌在這份關係裡是弱勢，但其實刺蝽留下的排泄物是捕蠅幌生長不可缺少的養分，雙方算各取所需。

在非洲，刺蝽享受著跟捕蠅幌的共生關係。（動物星球提供）

巴西森林裡的巴西栗，高度達55公尺、果實重量約2公斤，堅硬外殼只有一種叫蹄鼠的嚙齒類動物咬得開，蹄鼠習慣把吃剩下的種籽埋在地下儲存，但牠記憶不好，經常會忘記那些被埋在地下的種籽，因此森林裡到處可見巴西栗發出的新苗，多虧健忘的蹄鼠，巴西栗才能生生不息，雨林也因此得以延續。

多虧健忘的蹄鼠亂埋種籽，巴西栗才能生生不息。（動物星球提供）

《動物星球獨家呈現：大自然裡的絕配》下周一（3日）起，每星期一晚間7點動物星球頻道播出。