氣象專家吳德榮表示，今起到周二為秋老虎最盛期，各地天氣穩定，最高溫恐升到37度，但要注意日夜溫差大，東半部及午後山區要也會有局部零星飄雨機率，周三起受東北風影響，北台灣將轉為濕涼的天氣型態，高溫也會下降10度，約落在25至26度之間。

吳德榮今（2）日於《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，今日到周二（4日）為秋老虎最盛期，受中層大氣副熱帶高壓籠罩，各地天氣晴朗穩定，低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星飄雨的機率，各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線過量及危險級，提醒民眾外出應注意防曬。今日各地區氣溫為北部21至36度、中部23至37度、南部24至37度、東部21至36度。

吳德榮說，周三（5日）清晨至上午，東北風漸增強，北台灣雲量漸增，轉有局部雨，氣溫也會漸降，北台灣轉濕涼；白天氣溫下降幅度較大，約在25、26度左右；花、東下午起也轉有局部雨，中南部地區受影響較小。

吳德榮表示，周四至周六（6至8日）受東北風影響，北台灣稍涼，其他地區氣溫略降；周四水氣略減，東半部有局部雨，大台北東側偶有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；周五、六水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。