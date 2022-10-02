平常工作忙碌好累好想睡，或是假日時想睡好睡滿，醫師表示，若平常上班真的疲累，小睡10～20分鐘可讓人精神抖擻，對人體的CP值最高；若週間都睡不飽，假日時不妨多睡一下、讓自己睡飽睡滿，對身體沒太大的健康影響，「重點是晚上不要熬夜，熬夜的習慣才是造成健康問題的根本來源。」

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急診醫師翁梓華在其臉書表示，因每個人的體質不同，對於睡眠的需求和習慣也不相同，所以仍要依個人情況調整，但根據一篇2009年分析9篇論文的一項研究顯示：小睡一下可讓精神變好、強化邏輯思維能力、減少思考所需時間、減少負面情緒反應，對腦波也有幫助，且這樣的睡眠不會影響到晚上的睡眠時間；「該論文也給出結論：10-20分鐘的偷睡一下，對於人的整體表現CP值最好。」

此時一般人可能會問，假日睡懶覺的人是否身體不好？翁梓華表示，結論可能出人意料，睡懶覺並不會讓身體不好，因為根據一篇2008年的研究顯示，睡懶覺並不會有一般人關心的肥胖、心血管問題，「反倒是睡得少者會有更易與肥胖與心血管疾病的風險。」

翁梓華進一步表示，之所以一般人仍認為睡懶覺者身體較差的印象，是牽涉到這些人的生活型態，跟據一篇2020年的論文，假日睡懶覺的人，往往週間會更傾向於晚上熬夜，而這樣的習慣才是導致其肥胖與身體問題。