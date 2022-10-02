日本22歲女星兼聲優星希成奏，9月初曾說雙腿不舒服，被迫退出原定9月出演的廣播劇，想不到就醫檢查後，日前驚傳罹患急性白血症(俗稱血癌)，才剛要過23歲生日的她，目前已暫停手頭上的演藝工作，住院專心治療。

星希成奏是女團「A應P」的前成員，因替動畫《偶像大師灰姑娘女孩》配音而知名度大開，然而，上月8日在推特透露，因雙腿疼痛取消當月4天的廣播劇行程，但當時稱未有頭痛、喉嚨痛等症狀，令粉絲鬆了一口氣，未料才隔1個月，病況就急轉直下，經紀公司更替她發正式聲明，表示將中斷手頭的工作，專心治療身體。

在星希成奏的經紀公司「Sony Music Artists」的聲明中，指出星希成奏原定出演9月時的廣播劇，然而因腿部的不適感加劇取消，隨後經醫院精密檢查後，竟診斷出急性淋巴細胞白血病，必須入院治療，無奈喊卡所有的演藝工作。而星希成奏也透過聲明，表示帶給身邊的工作人員和粉絲困擾，感到非常地抱歉。

星希成奏的經紀公司證實星希罹患白血病，因此會讓她專心治療。(圖/星希成奏 Twitter)

消息一傳回台灣後，在PTT引起一番熱議：「要化療了會很辛苦」、「這個病在成人似乎長期生存率不太好」、「22歲白血病這只能祝福了」、「這不就是血癌嗎？」、「這種的治療方法是骨髓移植，不過要賭配對成功了」、「急性很麻煩的，我是慢性控制6年了」、「才剛要開始生涯，祝早日康復」。