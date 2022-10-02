1名機車騎士日前在路口停等紅燈時，右側一輛紅車欲左轉進入路口，沒想到紅車疑似提早轉彎，竟直接朝騎士前方逆向開去，該騎士當場暴怒連按好幾聲喇叭提醒，怒罵「What？在幹嘛？到底？你要殺我啊？誰教你這樣開車的？」影片曝光，網友笑說「剛從日本回來？習慣右駕」、「可能屎在滾」。

該名機車騎士在抖音平台分享影片，當時他騎車在路口停等紅燈，突然右方1輛紅車在路燈時左轉，紅車駕駛疑似未計算好轉彎半徑，竟直接衝向該騎士的機車，該騎士隨即連續按了近5秒的喇叭，索性紅車即時煞停，停在機車前方近1公尺處，讓該騎士當場嚇壞並暴怒嗆聲。

該機車騎士先是高舉右手，做出無奈的手勢喊了聲「What！」，接著又說「在幹嘛？到底？你要殺我啊？誰教你這樣開車的？」紅車則趕緊倒車，停在路中間，該騎士最後悻悻然從旁駛離；影片在抖音平台公開，被網友大肆討論，吸引近4千人按讚，上百則留言。

其他網友留言「人生跑馬燈一經跑過好幾回了」、「可能單行道開習慣了」、「這是今年度最猛的影片」、「他看你不爽很久了」、「那個what太棒了」、「你竟然沒揍他」、「雞腿換的駕照」、「滴了兩滴尿」、「可能屎在滾」、「我覺得你講話很有喜感」、「日本來的吧，習慣的右駕」、「人家可能剛從國外回來的還沒搞清楚狀況」。