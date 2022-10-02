俄羅斯昨（1）日證實棄守烏克蘭東部重鎮利曼（Lyman），不久後南部克里米亞半島上的俄國貝爾貝克空軍基地（Belbek）驚傳發生爆炸，畫面顯示黑煙直竄天際，還有火花閃爆，海灘遊客全看傻眼。俄羅斯官方稱，是載了彈藥的軍機降落時不慎衝出跑道爆炸，飛行員幸運生還，機場也未受損。

#Crimea. There are clouds of smoke over Lyubimovka (near Belbek airport in #Sevastopol). Eyewitnesses report that they heard an explosion. pic.twitter.com/nJynOgfJhJ — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2022

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《太陽報》（The Sun）報導，就在俄羅斯軍隊撤出烏東重鎮利曼數小時後，俄軍在克里米亞半島的貝爾貝克空軍基地昨日也發生爆炸。

據信最初通報這起爆炸的是在鄰近海灘渡假的遊客，畫面顯示濃厚黑煙從海灘岩石後方竄出、直衝天際，期間還有火花不斷噴發，顯示引爆點仍不斷發生爆炸，前方海灘上的遊客則停下手邊動作，目睹爆炸發生。

克里米亞最大城市塞凡堡（Sevastopol）首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）證實，一架載有彈藥的軍機降落時衝出跑道，導致貝爾貝克基地發生「部分彈藥爆炸」的狀況，軍機陷入火海。

所幸飛行員及時彈射、成功逃生，消防人員很快也撲滅火勢，機場並未受損。

目前尚不清楚是哪一種機型的俄軍軍機發生爆炸，貝爾貝克空軍基地停放多架俄國戰機，現階段也沒有跡象顯示爆炸與烏克蘭有關。

8月俄軍克里米亞薩基空軍基地（Saki Air Base）才發生連環大爆炸。

8月初克里米亞西部的薩基空軍基地（Saki Air Base）曾發生連環大爆炸，導致至少8架戰機及多棟建築被毀，烏克蘭稱是他們發動的攻擊，不過俄軍稱是彈藥庫起火引發爆炸。