大陸男星張翰近日風波不斷，先是新劇《東八區的先生》因襲胸、騷擾女性的不適當劇情而慘遭播畢後秒下架，後更被媒體扒出過去與鄭爽、古力娜札間的分合情史，屢屢衝上熱搜排名。除了上述風波，綜藝資源似乎也受到影響，張翰原是綜藝節目《牧野家族》的班底，豈料最後一集的內容，竟只留下3秒身影，引發網友議論。

綜藝《牧野家族》是一部自然生活實境秀，講述嘉賓們體驗田園農村生活的一連串故事。在過去集數中，張翰身為長駐嘉賓，鏡頭分量始終不低。誰料，在9月30日播出的最後一期中，難以找到張翰的身影，好似未參加錄製一樣，等劇情推進到容祖兒呼喚張翰時，這才出現僅僅3秒的張翰畫面，明明最後一集的劇情內容，是眾人要與小屋、田園告別，依依不捨的模樣，按理說嘉賓們至少都會有感言內容，但節目卻完全沒有播出相關片段。

綜藝節目《牧野家族》的最後一集中，張翰的身影幾乎消失。（圖／翻攝自牧野家族微博）

此外，也有眼尖的網友發現這一集節目時長被大幅刪減，過去每集長度大多可達一個半小時左右，單單只有張翰畫面近乎於無的這集長度為一個小時，疑似是劇組人員刪減張翰鏡頭的因素導致。

對此，部份網友相當不解「又不是什麼劣跡藝人」、「怎麼突然感覺被封殺了」、「雖然不喜歡他，但毫無規章制度就封殺藝人的作法並不可取。」但也有網友拍手稱快，認為這僅是平台規避有風險藝人的一種做法，表示「不想被封殺，不要做不就好了」、「惡有惡報」、「之前襲胸、騷擾的事情還沒道歉呢。」