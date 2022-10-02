民眾相當踴躍熱情，上千名跑者共同起跑。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

今年大會邀請音樂才女，也是孟子第73代孫女孟慶而來擔任公益大使，她也帶領開跑。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

近兩年受到新冠疫情影響，由台北市關渡宮與中國時報共同舉辦的「關渡宮公益祈福GO活動」已停辦2年，終於在今年復辦，已邁入第七屆，並在今早熱鬧開場，主辦單位今年特別規畫以「關渡媽祖文化季」系列活動暨關渡宮建宮310周年慶為主軸，將關渡宮公益祈福GO及每年度各項重要的活動在文化季期間接續登場。

今年大會邀請音樂才女，也是孟子第73代孫女孟慶而來擔任公益大使，她表示，很榮幸可以受邀，參與這麼有意義的親子公益活動，更有緣的是今年受贈單位「肯納自閉症基金會」也是她常參與活動的公益團體。

孟慶而說，活動前自己也自主訓練體能，才能在今天和大家一起揮汗路步，共同與每個人發揮小愛成就大愛，並在做公益外順便悠遊美麗的關渡水岸一舉數得。

關渡媽祖文化季系列活動除公益祈福GO外，也結合聖母盃舞龍舞獅錦標賽，廣邀全國各路好手同場競技，高超的舞獅跳樁技巧看得民眾驚呼連連。

每年重頭戲碼除了欣賞舞台精彩表演與競技外，跑友最期盼的就是豐富的抽奬品，民眾也大讚，參加禮越來越棒又可以抽大獎主辦單位真是佛心。

關渡宮董事長陳玉坤表示，因疫情停辦兩年，今年活動重啟已邁入第七年了，希望拋磚引玉，藉著健康的活動在後疫情時代，跟大家說聲這幾年各位都過得辛苦了。

陳玉坤指出，也不要忘記這個社會還有許多弱勢團體更需要大家的協助，莫忘發揚媽祖濟世大愛的精神助人，讓這個社會處處充滿愛，大家有空來關渡走走，體驗一趟關渡宮知性與藝術之旅、樂活悠遊欣賞淡水河岸美景。

本次活動關渡宮也捐贈新台幣20萬元給予財團法人肯納自閉症基金會，並由該基金會執行長張素媚接受善舉。

此外，關渡宮擁有豐富的建築風華與藝術典藏值得細細品味，常年深耕於社會服務工作；舉凡各類推廣教育、慈善事業、獎助學金、公共藝術等事務。

在推廣教育著墨上涵蓋的廣如各種藝文推廣教育班、民俗技藝、藝文徵選活動、藝術教育工程大師系列大專西畫新秀獎、國中生繪畫營、設立文化展覽館、公益祈福GO活動等系列活動。

關渡宮多年來提倡休閒運動與地方人文景觀結合的工作，透過各項公益活動，讓更多民眾參與並認識台灣傳統民俗宗教藝術文化，更帶動地方休閒觀光產業。

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