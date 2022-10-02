洋基2日擊退金鶯，但是「法官」賈吉（Aaron Judge）5個打席被保送3次，另外吞下兩個三振，破紀錄的全壘打沒出現，打擊率也降到0.313。此戰洋基8比0大獲全勝，即使金鶯已經落後了投手也不敢對決賈吉，讓主場洋基球迷極為憤怒，排山倒海地大罵「混蛋」。

金鶯先發投手沃斯（Austin Voth）登板的首位打者就是賈吉，他在兩顆壞球之後以內角切球砸中賈吉的左手肘，當場噓聲震天。沃斯該局失掉3分，包括「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的本季第29轟。沃斯2局下又挨了東崗的陽春炮，輪到賈吉時同樣投得很閃，賈吉未出棒就獲得四壞保送。

4局下賈吉不想等了，他明知沃斯不敢對決仍決定出棒，在兩好三壞時追打壞球遭到三振。第7局金鶯中繼投手華金斯（Spenser Watkins）更加怯懦，全部投到外角低處讓人無法出棒，賈吉無奈獲得四壞保送，觀眾忍不住大聲對投手飆粗話。

8局下金鶯大勢已去，華金斯對上賈吉同樣格外謹慎，3顆壞球之後鑽好球帶下邊，最後賈吉還是追打壞球而遭三振。算起來賈吉如果今天上場完全都不出棒，就能獲得單場5次保送了。令主場球迷欣慰的是洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）表現神勇，7.1局只被敲1安、飆出12次三振，輕鬆摘下個人第12勝。