前新竹市長林智堅1日為子弟兵、民進黨新竹市議員候選人楊玲宜站台時，提到最近有某候選人在記者會提到自己「不是林智堅」，他強調對方當然不會是林智堅，因為「林智堅是唯一、只有我一人」。對於林智堅這番說法，媒體人黃揚明狠酸，林在「學位詐欺」這件事上，早就是無人能取代的唯一。

黃揚明於臉書指出，從被質疑台灣大學、中華大學碩士論文涉嫌抄襲開始，一直到2校認定抄襲並撤銷其碩士學位，林智堅早就是獨一無二，無人能取代的唯一，「唯一一位在2個月內撤銷2個碩士學位的學位詐欺慣犯。」

另外，黃揚明表示，直到現在，林智堅都沒為抄襲道歉，似乎只憑藉著委任律師向教育部提訴願，就想裝作一切都沒發生過，更在半個月前大動作復出，於新竹到處輔選昔日子弟兵，可見毫無悔意。

「沒有人會想成為林智堅2.0」，黃揚明強調，很難有人能超越林智堅被撤銷2個碩士學位的罕見學術成就，也很難想像為何林至今仍死不認錯，因此他很慶幸，還好目前政壇只有一個林。