嘉義縣布袋鎮一處民宅今天清晨失火，消防人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）
嘉義縣布袋鎮一處民宅今天清晨失火，消防人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣布袋鎮一處民宅今天清晨失火，1名年近80歲的婦女受困，消防局6時40分許接獲通報，趕往搶救，在屋內的房間尋獲婦女，但已死亡，死因有待檢警調查。

初步了解，火災現場是1樓平房，燃燒面積約40平方公尺，起火原因由警消調查中。

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