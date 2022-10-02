嘉義布袋民宅清晨失火 消防撲滅後屋內尋獲1女已死亡 08:412022/10/02 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣布袋鎮一處民宅今天清晨失火，消防人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣布袋鎮一處民宅今天清晨失火，消防人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） 嘉義縣布袋鎮一處民宅今天清晨失火，1名年近80歲的婦女受困，消防局6時40分許接獲通報，趕往搶救，在屋內的房間尋獲婦女，但已死亡，死因有待檢警調查。 初步了解，火災現場是1樓平房，燃燒面積約40平方公尺，起火原因由警消調查中。 NCC罰周玉蔻辣新聞40萬 他曝背後黑幕：靠「這招」就賺回來 全國首例圓精雙胞胎 北榮做人4年成功 大陸7省高溫黃色預警局地40℃ 江西湖南特旱橙警 #嘉縣 #婦女 #40 #起火原因 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣公托滿招 再設9據點2025年上線 04:102022/09/28 地方新聞 桃園男偷吃人妻 躲公司車上啪啪啪 這下賠到哭了 20:392022/10/01 社會 綠營年底大翻車！媒體人預言「這3都」全面潰敗 他大贏40萬票 08:432022/09/29 政治 歐陽靖批《台北女子圖鑑》劇本不合理 永康房價一坪40萬變鄕下 10:122022/10/01 娛樂 NCC罰民視40萬 顏寬恒斥不是正義 04:102022/09/29 政治要聞 豬腳店老闆偷吃人妻 尪逮2人「半裸甜蜜餵食」臉綠怒告 21:372022/09/28 社會 玉里強震數百戶民宅受損 內政部放寛屋損規範 13:502022/09/29 生活 王育敏批競爭力墊底 翁章梁稱努力獲支持 04:102022/09/30 政治要聞 400年爆量刑期！前南投縣長李朝卿收回扣 二審再判81罪 11:302022/09/29 社會 前南投縣長李朝卿社貪仍涉81罪刑期逾400年 15:082022/09/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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