巴西在疫情後經濟前景黯淡，不平等、暴力和貪腐等問題更加劇民眾對總統波索納洛政府的不滿，工黨籍前總統魯拉可望在10月2日登場的總統大選中勝出，讓左翼重返執政。

巴西將於10月2日舉行總統大選首輪投票，如果在民調中領先其他候選人的前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）當選，巴西將恢復由左翼領袖執政。

聖保羅州議員巴斯考（Janaina Paschoal）9月19日接受「環球日報」（O Globo）訪問表示，波索納洛的言詞太過極端，右翼從一開始就犯下許多錯誤，太過狂妄自大，才使得魯拉有很大機會在10月勝選，讓左翼重返巴西。

巴斯考說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行、經濟問題加上不平等、暴力和貪腐等巴西未解決的社會問題，在某種程度上加劇民眾對右翼政府的普遍不滿，但認為只要讓左翼上台執政就能解決政治經濟問題與平息社會大眾不滿情緒的想法，未免過於一廂情願。

爭取連任的自由黨籍總統波索納洛（Jair Bolsonaro）擔心會敗選，試圖在民眾間製造恐慌，13日接受巴西電視台SBT訪問時再次抨擊魯拉，說他會「迫害神父和牧師」，甚至「使墮胎和毒品合法化」。

波索納洛在訪問中再次提到由專制總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）掌政的尼加拉瓜，說奧蒂嘉是魯拉的「盟友」，正在尼加拉瓜迫害基督徒，如果魯拉當選總統，他也會在巴西做同樣的事情。

關於魯拉會迫害巴西神父和牧師的指控是假新聞。社群媒體正在瘋傳一段經過編輯的影片，讓人以為魯拉是針對神職人員說出以下這一段話：「如果我贏得選舉，那麼我將與最高長官交談，告訴他們的角色是什麼。不是干涉政治，因為這是不對的。」以上魯拉所指其實是軍方。

波索納洛在訪問中還說：「最嚴重的是，魯拉將使墮胎、毒品合法化，並將維持被稱為性別意識形態的可怕政策。我們不能允許左翼重返巴西。」

利用尼加拉瓜、委內瑞拉等拉丁美洲左翼政府抨擊魯拉，是波索納洛在競選活動中慣用的伎倆，暗示如果左翼勢力勝選，巴西就會變成尼加拉瓜或委內瑞拉。

里約熱內盧州立大學（UERJ）政治學家桑托羅（Mauricio Santoro）表示，政治兩極分化和民眾對政治精英失望感加劇，而失望促使選民支持不同的反體制領袖，無論是右翼還是左翼。

換句話說，民眾的政治立場、價值體系或意識形態不再單純偏右或偏左，更重要的是政黨替換。

西班牙經濟學家班比隆（Rafael Pampillón）9月19日接受「巴西利亞郵報」（Correio Braziliense）訪問指出，波索納洛與魯拉之間的對決可能引發嚴重的政治合法性衝突，如果波索納洛連任成功（雖然機會不大），巴西機關必須足夠強大，以遏制專制主義的威脅；如果魯拉當選，則必須確保社會民主主義占上風，而不是左翼固有的激進主義。

班比隆說，巴西的問題加劇是因為目前的政治階層可能是近幾十年來最不合格的；這些政治領導人只會促進分裂和扮演受害者，濫用訊息操縱，更關心選舉行銷策略運用而非尋求人民福祉。

拉美經濟學家羅哈斯（Mariano Rojas）分析，巴西面臨的挑戰是找到一種除了經濟成長外，還能促進社會福利的發展模式，「民眾在沒有更好選擇的情況下，通過選舉讓執政黨下台，以發洩對政府的不滿；但只是單純更換左右翼，有時會是嚴重的錯誤。」（編輯：郭中翰）1111002