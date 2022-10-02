健保署補助13歲以上民眾半年內免費洗牙，高雄一名楊姓女子踢爆，8月底在一間牙醫診所治療牙齦，沒想到事後查看「健保快易通」App，才發現被申報洗牙，她向健保局投訴診所申報不實，並將其PO上網提醒網友要注意，貼文引發熱議，當中有網友說，朋友懷孕產檢，卻被申報流產，令她直呼「真的超垃圾」。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，過去曾在牙醫診所擔任過牙助，所以對牙醫診所的看診細節瞭若指掌。她在8月24日曾因牙齦腫痛問題，上網找了自家附近評價很好的牙醫診所治療，期間牙醫詢問是否需要洗牙，她以自己有固定做牙周統合照護，每三個月會洗牙一次為由拒絕。

原PO表示，直到9月28日她打開「健保快易通」App赫然發現，竟被該診所申報3個局部洗牙，她立刻打電話到診所詢問，「你們真的很誇張，沒有洗牙卻申報洗牙，我當初就是看你們網路評價很好，沒想到你們會申報不實。」

牙醫在電話中支支吾吾地道歉，表明除了要給她看牙優惠，也會撤除洗牙的健保點數，原PO說自己會再考慮看看就掛上電話，接著打電話到健保局投訴。事後她接到牙醫診所人員來電，電話中稱是櫃台人員把醫師寫的病歷資料輸入錯誤，才會導致申報不實，令原PO傻眼直呼，「所以你們現在又把責任推到牙助身上嗎？」

原PO回想之前當牙助遇到的案例，常有看牙的民眾，牙結石厚得跟牆壁一樣，但電腦一查卻發現半年內被另一家診所申報洗牙紀錄，患者聽到都感到詫異說，「他們沒有幫我洗牙啊！怎麼會這樣？」原PO說，因為健保給付民眾半年洗牙一次，未滿半年就不能再用健保洗牙，很多民眾看診過後根本不會查看「健保快易通」，就被診所亂申報，導致真正有醫療需要時，卻無法得到妥善的治療。

貼文曝光，引發網友討論，「原來健保快易通的健康存摺是這樣用的」、「謝謝妳，讓我上了一課」、「難怪牙科醫生這麼好賺」、「這就是健保一直虧損的原因啊」、「這真的超垃圾，我有朋友去產檢，結果被寫流產」、「我女兒2歲塗氟，結果健保快易通顯示上排所有牙齒摘除術，超可怕的」。