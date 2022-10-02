德國國會友台小組主席魏爾胥2日清晨率跨黨派訪團來台訪問，外交部由常務次長余大㵢（左）代表接機，魏爾胥（右）下機後並未在桃機發表談話，僅與外交部與德國在台協會接機人員合影。（陳麒全攝）

德國國會友台小組主席魏爾胥2日清晨率跨黨派訪團搭機抵台，魏爾胥下機後並未在桃機發表談話，僅與外交部與德國在台協會接機人員合影。訪問團部分團員因轉機銜接問題，陸續將在下午或3日抵達，今日清晨有4人先抵台。

魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）此次率訪問團在2日至6日期間訪問，團員包括跨黨派5名友台小組副主席，但部分訪團成員因班機銜接問題，所以2日清晨只先到4人，分別是台德國會友好小組主席魏爾胥、副主席布德（Katrin Budde）、副主席徐德分（Dr. Till Steffen ），以及副主席卡福特（Dr. Rainer Kraft），台灣駐德國代表謝志偉也陪同自德國返台，其他成員會在下午或3日陸續抵達台灣。

外交部由常務次長余大㵢與德國在台協會人員在登機門口接機，魏爾胥並未在桃機發表談話，訪問團一行人在接受媒體拍照後，隨即由接機人員引領禮遇通關。

外交部表示，這次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪問團，該團不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台升高對台軍事威脅後，繼法國國會訪問團又一歐洲重要國家，以實際行動展現對台灣堅定支持。訪問團7名成員分別代表德國基民／基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。

訪問團此行將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「臺灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流，另外將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。