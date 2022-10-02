印尼東爪哇省（East Java）1日晚間發生足球賽暴動、嚴重踩踏事件，釀成上百人身亡。

印尼東爪哇省（East Java）昨（1）日晚間發生足球賽嚴重踩踏事件，主場球隊在輸球後，大批球迷衝進球場抗議，與另一方球迷爆發衝突，印尼警方隨後發射催淚瓦斯，不過此舉引發球迷恐慌，數百人同時間衝向出口，造成嚴重踩踏事件，警方證實至今有129人喪生、180人受傷，死亡人數恐再攀升。

綜合路透社、美聯社報導，印尼東爪哇省昨日晚間進行主場足球隊阿雷馬（Arema FC）與帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）的比賽，不過阿雷馬最終以2比3分輸球，導致球迷憤怒衝進場上抗議，雙方球迷爆發激烈衝突。

印尼東爪哇省（East Java）1日晚間發生足球賽球迷暴動、嚴重踩踏事件，至今至少造成129人死亡。圖為印尼警方在足球場內發射催淚瓦斯。（圖／美聯社）
印尼東爪哇省（East Java）1日晚間發生足球賽球迷暴動、嚴重踩踏事件，至今至少造成129人死亡。圖為印尼警方在足球場內發射催淚瓦斯。（圖／美聯社）

球迷衝突迫使印尼警方在球場內發射催淚瓦斯，不過此舉引發球迷恐慌，導致大批球迷同時間衝向出口以避開催淚瓦斯，進一步造成嚴重踩踏事件，東爪哇警察局長尼科（Nico Afinta）今（2）日表示，昨日球場失序當下就有34人因踩踏或窒息身亡，後續有超過300人送醫治療，至今造成129人喪命、180人受傷，多數人在送醫途中或治療期間身亡，尼科也坦言，由於傷者中有許多人的病況正在惡化，死亡人數恐再攀升。

現場畫面顯示，數不清的球迷衝進球場的綠色草坪，在面對來自另一方的大批警力後，球迷又衝回觀眾看台，影片也捕捉到警方朝場內施放催淚瓦斯、鎮暴警察持警棍毆打球迷的混亂畫面。

這起球迷暴亂事件後，印尼足球總會（Football Association of Indonesia）隨即宣布甲級聯賽（BRI Liga 1）停賽一周，並且將調查這起事件。

文章來源：129 dead after fans stampede to exit Indonesian soccer match
文章來源：Indonesia police say 129 people killed after stampede at soccer match
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