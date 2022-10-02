民進黨近日砲火猛烈，狂打民眾黨新竹市長候選人高虹安。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊認為，民眾應該都無法理解，明明新竹市前市長林智堅被踢爆論文抄襲，為何執政黨不僅不知反省，還不擇手段也要打贏選戰，感嘆說「不要幻想國家一天就會改變，但如果我們什麼都不做，國家也不會變得更好。」

黃珊珊昨（1）日在臉書表示，即使高虹安已提出完整證據證明學、經歷的扎實，但民進黨不擇手段都想贏得選戰，甚至為此明目張膽的以黑函夾報抹黑清白，讓民眾都無法理解，為何民進黨始終不知反省。

「不辨是非、失去良知，濫用媒體公器滿足政治私益，一而再再而三踐踏公民社會的底線，當候選人能被這樣對待，接下來可能就是良善的國民遭殃。」黃珊珊指出，從政不是一條容易的路，且在面對鋪天蓋地的攻擊時，要堅持理想、保持真誠更是相當困難，但只有這樣，心中才能保有對抗黑暗的光明，才能謹記從政的初衷，是發自內心為改革、服務人民而快樂。

黃珊珊號召選民一同挺身而出，拒絕這樣的劣質選舉，用神聖的一片將台灣導回正軌，給予一個超越藍綠、改變政治文化的機會。