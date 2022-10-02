近幾年買賣預售屋糾紛頻傳，即便是老字號、有口碑的建商，仍會傳出些許紛爭，讓好不容易存到錢，準備下手買預售屋的首購族，擔心自己會遇到無良建商，導致房子、金錢都損失，血本無歸。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，列出了網路上討論度最高的10大買預售屋「最怕」遇到的事，讓你謹記前輩們的教訓，買預售屋前一定要注意！

10. 成為斷頭戶

買預售屋的好處就是能分期繳納自備款，但萬一沒分配好金錢或急需動用存款，導致繳不出工程款或房貸時，不僅會失去房子，甚至還會因違約被建商收違約金。

害怕成為斷頭戶的網友表示：「每次想到要貸款總頭殼燒」、「疫情升息當下，房貸方面資金調整好重要」、「房貸繳不出來怎麼辦」。

9. 被建商一屋多賣

遇到不良建商或代銷，偷偷將一間房打多份契約，賣給不只一人，這就叫做一屋二（多）賣，不幸遇到恐會讓消費者賠錢又拿不到房子，更別說還要花費時間精力打官司，非常可怕。

不少民眾在網路上看到相關例子：「這個真的很慘欸」「這類還時常聽到，感覺不少」、 「預售屋鬼故事每年都有」、「因小失大，求償無門」。

8. 蓋到一半發生意外事故

近年來預售屋工安意外、火災頻傳，雙北、桃園、台中、台南、高雄的建案都曾發生過，甚至還有墜樓意外，讓不少買預售屋的民眾人心惶惶，害怕自己辛苦存錢買下的新家，還沒入住就變成事故屋。

這些意外新聞，網友留言：「火災的數量不可思議的多」、「怕死的不敢住，不怕死的只怕沒房住」、「還沒蓋就變凶宅」、「預售屋工安意外不少」。

7. 用料不實且未按圖施工

原本施工圖這區為公設健身房，結果蓋出來卻變成瑜珈教室？說好的用頂級建材規格，卻被業者偷偷換成其他等級或次級品充數？買預售屋消費者不得不緊盯整個過程，並且合約要詳細看清楚，如果遇到缺料替換的廠牌要仔細規定，才能避免建商用料不實且未按圖施工等問題發生。

過來人也都強烈建議要注意：「真的要買大建商，不然有風險偷工減料」、「這塊真的簽約的時候要問清楚」、「建材設備表跟同級品真的很容易被忽略」、「建材磁磚挑台製的真的好些，少一點被換料的風險」。

6. 房子有瑕疵

預售屋交屋後才發現管線外露、牆壁不平整、磁磚空鼓？但都點交了欲哭無淚怎麼辦？這是不少消費者很擔憂的問題之一，對此，學長姐們都認為「驗屋」這筆費用絕不能省，藉由專家來檢測新家狀況，才能找到那些肉眼看不出來的瑕疵問題。

建議一定要驗屋的網友表示：「我就有驗到漏水，建商就打打針」、「一定要驗屋，無良奸商太多」、「重大瑕疵驗屋遇爛建商也沒用，小問題建商有1~5年保固」、「只能說建商有好有壞，好建商驗屋就比較輕鬆一些」。

5. 廣告不實

由於預售屋採先賣後建模式，因此消費者看房時只能從平面圖、樣品屋、示意圖來了解，有時候代銷為了增加買氣，還會誇大廣告行銷，導致民眾交屋後，才發現想像中的房子，與當初簽約講得不一樣，只是照「騙」屋。

因為廣告不實糾紛頻傳，不少網友都認為買預售屋要三思：「買預售屋的人，真的心臟很大顆」、、「預售屋常常發生這種事」、「只能說買預售屋真的要三思」、「代銷真的什麼都敢講，賣出去後就沒他們的事了」。

4. 新屋變成漏水屋

不管是不是買預售屋，消費者買房最怕就是房子漏水或有滲水問題，處理起來極度麻煩，尤其現在有些建商不管怎麼蓋房，房子都很容易漏水，如果說是中古屋就算了，連預售屋這種新屋都會這樣，消費者真的是有苦難言。

針對預售屋=漏水屋之事，不少網友分享經驗：「實際上每個建商都會漏水，嚴重與否還有處理態度有差就是了」、「地段都超級好，但漏水已經變成標配」、「漏水直接聯想到XX」、「漏水真是好可怕」。

3. 建商惡意倒閉、延遲交屋爛尾

缺工缺料使營建成本飆漲，導致不少中小型建商撐不住倒閉或不斷延後交屋時間，即使有履約保證制度，也可能因餘額款項不足，住戶拿不回錢；也曾有建商在完工前申請破產，坑殺住戶，不幸淪為爛尾樓，血本無歸。

對此，眾網友給建議：「挑選好建商很重要」、「建商，真的太重要了」、「要買預售屋，建商最好找大一點的」、「直接買成屋就好了，還可以現場看」、「買房消費者就很弱勢，看建商良心」。

2. 建商故意違約不賣

在營建成本暴增或者建商想賺更多的情況下，建商會透過解約、賠付違約金等方式，將房子收回後再墊價格售出，如此毫無誠信的做法，雖然觀感不佳，但只要有賠錢給買方，基本上就無違法疑慮（細節須向律師確認），而這種「反悔不賣」事件，近年來時有耳聞。

不少網友表示建商就是吃定消費者：「你以為建商有差嗎」、「建商也不怕跟你打官司拖時間」、「小建商就是跟你拖官司然後就莫名其妙倒了」、「建商就最黑，他就看你拿他沒轍自己吞」。

1. 建商突然喊要加價買

近期吵得沸沸揚揚的預售屋需加價才交屋事件，是因購屋族出面指控，幾年前在高雄買的預售屋，卻在交屋前夕接到建商通知，表示因原物料漲價關係，每坪須加價３萬元，才願意交屋，讓這名買方氣炸：「如果建築成本下降的話，那建商會降價嗎？」引起熱議。

此新聞一出，網友驚呼：「這一定算過的，賠給你違約金建商更賺」、「以後買房都要再請律師來鑑定合約書了。太可怕了」、「不加價很快房子就變成別人的了」、「這跟勒索有什麼不同？」、「看來建商抱著毀約的決心」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月26日至2022年09月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買預售屋最怕遇到的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之延伸討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。