儘管「浪花弟」克雷湯普生隨著勇士前往東京參加NBA海外日本熱身賽，卻提前宣告兩場日本賽都不會上陣，其中原因終於由他本人親自說明，除了他一整個休兵期幾乎都沒打過球，更重要的是，他就是在兩年前的現在遭逢阿基里斯腱撕裂重傷的。

「一整個夏天我都沒有打過比賽，其中一個原因是，我上次阿基里斯腱撕裂就在這個時間點，」克雷湯普生說，「我知道我必須要克服這個心理陰影，但目前我還沒有辦法做到，所以我的訓練團隊特別告誡我，最好兩場日本賽都不要上場打。」

克雷湯普生先在2019年總冠軍賽期間前十字韌帶撕裂，好不容易歷經1年時間準備傷癒歸隊，卻在自主訓練期間突然傷到阿基里斯腱，造成他2020-21年球季提前整季報銷，直到上季中段才告傷癒復出，且幫勇士拿下總冠軍，其中艱辛自然不在話下。

勇士在首場日本賽當中，雖然主力幾乎都只打上半場就告休兵，最後仍以96比87擊敗巫師，接下來今天下午1點進行第2場日本賽，除了克雷湯普生繼續不打，包含史蒂芬柯瑞、卓雷蒙格林、威金斯等主力會打多少時間，目前還有待觀察。