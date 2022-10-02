22歲伊朗庫德族女子艾米尼 （Mahsa Amini） 上個月因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，引發異議人士連日示威卻遭當局鎮壓，學生們今天在德黑蘭和其他伊朗城市對此抗議。

綜合法新社和路透社報導，倫敦、羅馬、馬德里和其他西方國家城市的民眾手拿艾米尼的照片，舉行示威，聲援伊朗抗議者。

伊朗方面，社群媒體發文顯示德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、拉希特（Rasht）和希拉茲（Shiraz）等大城市都有民眾舉行示威。

庫德族女子艾米尼據信因未能遵守伊朗嚴格的女子服裝規定，被宗教警察逮捕後，於9月16日死亡，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動。

每晚都有抗議民眾走上頭，至今已持續兩個多星期，有人權團體表示血腥鎮壓已經奪走80多條人命。

抗議者在艾米尼的故鄉伊朗西北部庫德斯坦省（Kurdistan）薩基士（Saqqez）街頭高喊，「女人、生命、自由」和「獨裁者去死」等口號。

鎮暴警察今天在首都的主要路口集結，學生們在市中心德黑蘭大學附近的革命廣場（Enghelab Square）示威，要求釋放被捕學生。

據半官方的法斯通訊社（Fars）報導，警察與高呼口號的抗議者發生衝突，並逮捕其中一些人。

在倫敦，約2500人在特拉法加廣場（Trafalgar Square）舉行抗議活動，其中許多是伊朗人。在巴黎，數十人手拿伊朗國旗和在抗議中喪命的人的照片。

在馬德里，一名伊朗婦女在數十人參加的抗議中剪掉頭髮，響應伊朗的示威，在伊朗的女性也在示威中揮舞並焚燒頭巾。在羅馬，約有1000人參加抗議，6名女性剪掉頭髮以示團結。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111002