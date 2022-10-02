Memphis Grizzlies center Steven Adams has agreed on a two-year, $25.2 million contract extension, his agent Darren Matsubara of @wassbasketball tells ESPN. Adams -- an immense culture piece for a young roster -- is now tied to the Grizzlies for three years, $43.1 million. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2022

這下子灰熊中鋒「水行俠」亞當斯至少可以待在球隊到2024-25年球季結束了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基2日爆料，亞當斯跟灰熊完成兩年2520萬美元續約，也讓他跟灰熊之間合約變成3年4310萬美元，畢竟灰熊上季可以進化蛻變，亞當斯絕對當屬關鍵。

亞當斯透過自己經紀人表示，自己非常希望可以跟灰熊完成續約，因為他相信自己有機會可以跟隨灰熊奪冠，灰熊高層自然也很看重亞當斯，主要看在亞當斯的防守與爭搶籃板能力，更重要的是他在場上的存在感，足以帶領年輕的灰熊往前衝。

灰熊上季場均二次進攻得分位居聯盟首位，關鍵出在亞當斯強大拚搶籃板意識，確實會感染到場上每個隊友身上，甚至想要做到跟他一樣的事情，他上季平均拿下6.9分、10.0籃板及3.4助攻，其中籃板與助攻都創生涯單季新高紀錄。

來自紐西蘭的亞當斯，在2013年第12順位被雷霆選上，生涯前8年都在雷霆度過，直到2020-21年球季才被交易到鵜鶘，接著去年8月又被換到灰熊，亞當斯才算好不容易找到一個穩定的「家」，接著就看他能否做到所謂的幫助灰熊奪冠了。