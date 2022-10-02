近日Disney+推出的新劇《台北女子圖鑑》屢屢爆出爭論，劇中刻意凸顯台灣南北差異的古早刻板印象更是被網友罵翻，在各大社群平台、論壇上都引發不少討論或是批評。近日就有網友在PTT論壇上發出貼文，暫且忽視劇情刻板印象的呈現，著重檢視這部劇出現的專業問題。

PO文者提到場景與時間的連結相當重要。他表示，劇中大致將女主初入社會的時間設定為2013年，卻出現「死黨們北上讀大學之後，台南街景畫面有一堆2022年九合一選舉的議員候選人旗幟」、「畫面帶到了捷運路線圖，上面已經出現了淡海輕軌，可淡海輕軌直到2020才通車」、「Windows 10是一個2015年才上市的作業系統。」等多項瑕疵，邏輯的錯亂、未多加了解各地的文化歷史脈絡是顯而易見的，細節處理不用心到了極致。他表示這些錯誤是從導演到道具等劇組人員都應當注意的基本，真的不能叫觀眾體諒或忽略，恐被認為劇本年代場景並未明確設定，或是當成別的平行時空或平行宇宙。

PTT上有網友PO文點出劇中時間場景不合理之處。（圖／翻攝自PTT）

其二是《台北女子圖鑑》的「圖鑑」之名。PO文者表示，綜合原版的東京與大陸翻拍的北京與上海，台北的「圖鑑」之名相當薄弱。以東京女子圖鑑為例，劇中只是主軸是由女主角來推動，但她的成長也帶出身邊形形色色的女性角色與各種人物故事。反觀台北目前的集數完全聚焦在女主林怡珊身上。如此單薄的群像故事，應該也不會叫做圖鑑了，該改名叫做圖板。

對此網友紛紛表示認同，回應「破綻百出的說法真的很精準」、「不光是編劇有問題，明顯從導演到工作人員，整個執行面都很隨便」、「就算無視這些破綻，但劇情還是讓人想睡。」