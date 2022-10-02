香港資深藝人曾志偉縱橫演藝圈數十年載，現今還是香港TVB總經理，在幕前和幕後皆極具影響力，而這些年他私下的艷福一直不淺，身邊常有美女陪伴在身，甚至還有超親密的互動。近日曾志偉出席一名身高180公分女模的生日慶生，就當著眾人的面親吻對方，引起圍觀者的一陣陣叫好聲。

年紀已有69歲的曾志偉，年輕就因戲和女明星有激情橋段，到如今逐漸步入晚年，身邊的紅粉知己仍從未中斷，近日出席長髮模特黎峇菈的生日聚餐，與眾人拍手慶生時，就大手摟住穿著禮服的女方香肩，動作非常自然、親密，應已是熟識關係，而在2人共同吹熄蠟燭後，曾志偉還當眾擁吻對方，而在座的其他來賓見狀發出叫好聲，讓生日宴會氣氛更嗨。

據悉，長髮女模黎峇菈，有著180公分的高挑身高和修長四肢。這段曾志偉的極樂擁吻片段，便是由她本人親自上傳IG曝光，除此之外，黎峇菈也在IG中寫下：「今年和獎門人(指曾志偉)一同吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨」，看上去心情頗佳、也感激曾志偉的親自到來。

曾志偉65歲生日被4美女環繞慶祝。(圖/微博)

其實曾志偉自己的65歲生日時，人脈廣泛的他，便曾與4位身材比例完美的美女，大吃日本料理慶生，飯後合照時，美女們對著鏡頭嘟嘴巴，還緊貼著曾志偉的身體，盼能讓演藝圈中的大前輩開心，豔福不淺的畫面，當時引起不小的關注。