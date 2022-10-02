綠色金融越來越受到各國關注，中國在2022年前三季商業銀行發債超過人民幣（下同）1.2兆元，其中綠色金融債受追捧，已較2021全年發行規模增長272％。

中國債券信息網數據公布，截至今年第三季末，商業銀行發債12,448.37億元。從發債類型來看，二級資本債、金融債、小微貸款專項金融債列前三，分別為3,806.5億元、3,285億元、2,245.1億元。

此外，綠色金融債發行規模因成長快速而受到關注，2022年來大陸綠色金融債的發行規模已達到1,412.57億元，較2021全年發行規模379.55億元成長逾272％。

中國人民銀行研究局9月底也撰文指出，將發揮綠色金融在推動綠色發展，助力實現碳達峰碳中和目標，並完善綠色金融標準體系。澎湃新聞引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，綠色金融債券發行提速也反映出銀行金融機構加大優質綠色項目布局，同時反映出銀行金融機構對綠色項目服務能力在提升。