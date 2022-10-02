今年季外將要進入自由市場的大咖還有柯瑞亞（Carlos Correa），他是去年自由市場頭號游擊手，簽約雙城3年1.053億美元，平均年薪3510萬美元。合約後兩年都包含脫逃條款，其實是1+1+1的合約，柯瑞亞似乎也打定主意要跑了，呼籲雙城拿大錢出來和他重簽。

柯瑞亞上周對《福斯體育》說：「當我到購物中心的名牌迪奧（Dior）商店裡，如果想要他某樣東西，我問完價錢之後就買了。所以你真的想要某些東西，買下去就對了。我自己就是一件商品，如果他們要我，他們就得買下來。」

其實依照柯瑞亞的合約，他可以多打一季再逃脫，但他願意放棄剩餘兩年7020萬美元來重返自由市場。主要是他本季表現優異，打擊率0.287、總攻擊指數0.830，勝利貢獻值（WAR）是全隊之冠，超過打擊王隊友阿萊斯（Luis Arraez）。現年28歲的柯瑞亞自然希望在巔峰狀態拿到長約，他已經在太空人拿過世界大賽冠軍，他不介意雙城戰績不佳。

今冬自由市場的游擊手還有紅襪波格茲（Xander Bogaerts），他在6年1.2億美元的合約裡取得逃脫資格，紅襪只肯多加1年3000萬美元，讓他感覺到很受傷，像是「被甩了一巴掌」。道奇崔伊騰納（Trea Turner）也將投入自由市場，小熊正好存了一筆錢，傳言雙方都很有興趣。