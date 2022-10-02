2013年創立的巴黎小眾品牌Coperni，因極具實驗性的設計而迅速爆紅，而近期巴黎時裝周正在如火如荼展開，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）為Coperni壓軸走秀，只見她裸體走上伸展台，兩名團隊成員只用了2分鐘，在她身上「噴」出一件白色洋裝。

貝拉哈蒂德在Coperni大秀擔任壓軸，只見她近乎全裸，全身僅穿一件底褲，並用手遮住胸前兩點，台下的觀眾議論紛紛，絲毫摸不著頭緒，緊接著兩名設計師助理搬出「噴槍」，有如噴漆一般開始在貝拉哈蒂德身上揮灑，原以為會出現人體彩繪，然而顏料乾涸後，竟然出現了「布料」。

接著團隊成員將衣服的領口和裙擺整理好，並在裙襬處剪出開衩，一條絕對合身剪裁的優雅白色洋裝，就出現在眾人眼前，一切都只是在兩分鐘內，也可以從影片中看見這條「噴漆白裙」和一般傳統布料製成的衣服絲毫沒有差異。

Bella Hadid and the spray-on dress at #Coperni: the finale! pic.twitter.com/ANcwkAgeB0 — Vanessa Friedman (@VVFriedman) September 30, 2022

據了解，這是該團隊的科學家 Dr. Manel Torres 在時尚秀的當下率領夥伴們，在貝拉哈蒂德性感的身軀上噴灑白色的特殊液體，最後這些物質更在她的身上凝固成形，而 Coperni 團隊也隨即進行洋裝的剪裁調整，才完成了這件驚喜的別緻服裝。

影片曝光後，在全球都引起轟動，連instagram官方都在影片下回覆三個驚訝的表情。人在現場的德國時尚部落客萊奧妮漢妮（Leonie Hanne）也將過程全部拍下，驚奇地喊：「這是真的！Coperni在貝拉的裸體上，直接噴了一件洋裝！」